Cote d'Ivoire: Séances de dépistage gratuit - La CMU fait des heureux à Songon

Ils étaient des dizaines, les habitants de la localité de Songon-Dagbé, à prendre d'assaut le palais de la chefferie pour bénéficier des services gratuits mis à leur disposition par la Couverture maladie universelle (Cmu), notamment le dépistage. Un véritable ouf de soulagement pour les participants à cette campagne organisée le samedi 13 septembre 2025.

Sous la supervision du Dr Wilfried Zekpa et de son équipe médicale, appuyée par le Dr Victoire Atcheloh Konan du centre de santé urbain de Songon-Kassamblé, le dépistage a porté sur certaines pathologies, à savoir l'hypertension et le diabète. « En quelques heures, 130 personnes ont été examinées, dont 15 cas référés pour suivi. Tous ont reçu gratuitement leurs médicaments », indiquent les organisateurs dans leur rapport.

Cette opération, selon le Dr Victoire Atcheloh Konan, est une bénédiction pour les patients, car elle permet de détecter des maladies silencieuses et d'assurer leur prise en charge.

Pendant que les populations profitaient des séances de dépistage, ailleurs sur le même site, des experts de la Cnam, Kouakou Paul et le Dr Oumar Coulibaly, sensibilisaient les participants aux avantages de la Cmu. Lors des échanges, ils ont insisté sur la facilité d'obtention de la carte et sur l'élargissement du panier de soins, qui couvre désormais l'hypertension et le diabète.

À en croire Kouakou Paul, expert de la Cnam, la Couverture maladie universelle est une opportunité historique que les populations, notamment celles de Songon, doivent saisir en s'enrôlant lors des passages des équipes de la Cmu. Cet appel a été appuyé par le deuxième adjoint au maire de Songon, Agoua Djako Samuel : « C'est un soulagement pour les plus vulnérables. Le gouvernement a pensé à tout le monde, et c'est une très bonne chose. »

La mobilisation des populations autour de la Cmu prend de plus en plus d'ampleur. Ce succès est en partie imputable à la mesure dérogatoire exceptionnelle prise par le gouvernement, qui prolonge jusqu'au 31 décembre 2025, la gratuité des soins pour les populations du secteur informel et des zones rurales. Une mesure qui suspend, pour l'heure, la cotisation mensuelle de 1 000 Fcfa ainsi que le ticket modérateur de 30 %.