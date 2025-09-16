Au Gabon, la lutte contre le Vih/Sida demeure un défi urgent de santé publique, particulièrement pour la jeunesse, véritable relève de la Nation. Les chiffres sont préoccupants : sur une population nationale estimée à 2,39 millions d'habitants, environ 51 000 vivent avec le Vih/Sida. Parmi eux, 1 844 jeunes âgés de 15 à 24 ans, dont 1 010 filles et 737 garçons sont déjà touchés. Chaque année, près de 1 800 décès liés au virus sont enregistrés.

Le Rev. Pasteur John Jerry Onanga Mbourou, Président du Réseau des Organisations de Jeunesse Africaines Leaders des Nations, tire la sonnette d'alarme : « Si nous ne protégeons pas notre jeunesse, nous risquons de bâtir un pays malade, privé de sa force vive et de sa relève. »

1. Une jeunesse fragilisée, un avenir compromis.

Avec un faible niveau de connaissance sur le Vih (31 % chez les filles et 34 % chez les garçons), la jeunesse gabonaise demeure particulièrement vulnérable. La province de la Nyanga, avec 4,9 % de prévalence, illustre l'ampleur de la crise, bien au-dessus de la moyenne nationale de 3,6 % (EDSG 2021).

Les conséquences d'une inaction seraient lourdes :

· Une relève nationale affaiblie, avec des milliers de jeunes exclus de la vie active ;

· Un système éducatif et économique fragilisé par des absences scolaires, des décrochages et une productivité en baisse ;

· Une dépendance accrue de l'État, contraint d'investir massivement dans le curatif au détriment du développement ;

· Une image internationale ternie, freinant l'attractivité du pays auprès des investisseurs et partenaires.

2. Des défaillances persistantes.

Parmi les 51 000 personnes vivant avec le VIH, seules 29 835 sont sous traitement antirétroviral. Plus de 21 165 patients sont perdus de vue, échappant à tout suivi médical. Chez les enfants, 380 sont pris en charge au CHUL (CTA), preuve que la prévention de la transmission mère-enfant reste insuffisante.

À cela s'ajoute le récent démantèlement d'un vaste réseau de prostitution regroupant 13 000 personnes, dont certains responsables étaient séropositifs. Une situation qui illustre les menaces sociales et sanitaires qui pèsent sur la jeunesse.

3. L'appel à un engagement présidentiel

En sa qualité de Coordonnateur général du 1er Sommet national des jeunes leaders sur le VIH, le Rev. Pasteur Onanga Mbourou appelle le Président de la République, Chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema, à faire de la lutte contre le VIH/SIDA une priorité nationale.

Il plaide pour :

· Le renforcement massif de la prévention et de l'éducation sexuelle dans les écoles et universités ;

· La réduction du nombre de jeunes perdus de vue grâce à un suivi communautaire renforcé ;

· La priorisation de l'accès équitable aux soins et traitements ;

· Un soutien accru aux initiatives de la société civile.

« Si nous n'agissons pas aujourd'hui, dans dix ans, nous risquons de voir une génération entière compromise par la maladie. Le Gabon ne peut pas se permettre de sacrifier sa jeunesse », a-t-il averti.

4. Une obligation nationale et régionale.

Cet appel trouve son fondement dans la Charte africaine de la jeunesse, qui consacre en son article 16 le droit de tout jeune à jouir du meilleur état de santé physique, mental, social et spirituel.

Les États s'y engagent notamment à :

· Garantir un accès facile et équitable aux services de santé, notamment dans les zones rurales ;

· Assurer la participation des jeunes dans la définition de leurs besoins en santé sexuelle et reproductive ;

· Mettre en place des programmes ciblés contre le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ;

· Promouvoir le dépistage volontaire et confidentiel ;

· Lutter contre la stigmatisation et les discriminations ;

· Encourager l'émergence de jeunes leaders capables de porter des initiatives communautaires.

5. Préserver la relève nationale.

L'implication directe du Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clôtaire Oligui Nguema dans cette lutte serait perçue comme un signal fort, démontrant que le Gabon est déterminé à protéger ses enfants et à assurer un avenir sain, fort et productif à sa jeunesse.