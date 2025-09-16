Gabon: Pascal Oyougou - Un parcours d'excellence et un engagement au service du Gabon Un fils du Haut-Ogooué au destin exceptionnel

Originaire du Haut-Ogooué, Pascal Oyougou effectue ses études primaires et secondaires à l'École Saint-Hilaire de Franceville, au Collège Saint-Dominique de Moanda, puis au Collège Monseigneur Bessieux.

Il poursuit ensuite sa formation supérieure à l'École Nationale Supérieure des Ingénieurs de Libreville (ENSIL) de l'Université Omar Bongo (UOB), où il se spécialise en électromécanique.

Ingénieur électromécanicien de formation, il cumule plus de 31 ans d'expérience dans l'aviation civile, dont 21 années à Air Gabon. À force de rigueur et de travail, il gravit tous les échelons : 10 ans en maintenance, Chef de centre industriel, Directeur du transport et de l'exploitation, avant d'être promu au prestigieux poste de Directeur Général Adjoint (DGA).

Innovateur et déterminé, il contribue largement au rayonnement du perroquet vert, symbole d'Air Gabon, sur la scène nationale et internationale.

Par la suite, il poursuit sa carrière à l'ASECNA en tant que Représentant auprès de la République gabonaise, poste qu'il occupe durant 10 ans. Il y marque son passage par le redressement économique de la filiale gabonaise et sa capacité à donner un nouvel élan à l'entreprise. Reconnu pour son expertise, il est aujourd'hui considéré comme une référence dans l'aviation civile, aussi bien en Afrique qu'en Europe.

En 2013, il fait valoir ses droits à la retraite.

Un engagement politique constant et courageux

L'engagement politique de Pascal Oyougou remonte à sa jeunesse. En 1973, alors qu'il est en classe de Première au Collège Monseigneur Bessieux, il fait partie des trois lauréats du concours national de création du logo du PDG, devenu l'un des symboles historiques du parti.

En tant qu'acteur de la société civile, il participe à la Conférence nationale de 1990. Trois ans plus tard, il s'investit dans sa première campagne électorale en 1993 . Convaincu par les idéaux défendus par son oncle, il adhère officiellement au PDG , et participe au congrès de 1995. Rapidement, il accède au Comité central, puis devient membre du Bureau politique du département de la Mpassa, fonction qu'il exerce avec constance et loyauté pendant 23 ans.

En 2016, il quitte le PDG pour rejoindre le RHM, apportant son soutien au candidat Jean Ping lors de la présidentielle. Cet engagement courageux lui vaut d'être incarcéré en 2017 à la prison centrale de Libreville en tant que prisonnier politique, avant d'être libéré en 2021.

Après quelques années de retrait, il choisit de faire son retour sur la scène politique en 2025, en tant que candidat indépendant aux législatives, animé par son expérience, sa vision et son profond attachement au Gabon.

Ses valeurs

« Ce qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise ».

Ce qui nous divise, c'est la haine et la jalousie. Mais ce qui nous unit, c'est l'amour.

Et ce qui nous manque, c'est l'amour.

Ce slogan illustre parfaitement la philosophie de vie et d'action de Monsieur Oyougou. Homme de rigueur, de discipline et de principes, il est convaincu qu'aucun progrès durable n'est possible sans amour et sans solidarité. Conscient que sa rigueur lui attire parfois des inimitiés, il demeure persuadé que l'avenir du Gabon se bâtira dans la droiture et le respect des valeurs fondamentales.

Sa vision pour le Gabon

Pour Pascal Oyougou, le développement du Gabon ne viendra pas de l'extérieur, mais des Gabonais eux-mêmes. Fort de son expérience à Air Gabon, il rejette le préjugé du « Gabonais paresseux » et rappelle que ses compatriotes ont, à de nombreuses reprises, démontré leur capacité à relever de grands défis.

Il estime que la véritable faiblesse de la nation réside dans le manque de solidarité et de confiance mutuelle. Son ambition est claire : promouvoir l'unité, la coopération et l'amour, afin de bâtir ensemble un Gabon souverain, prospère et indépendant.