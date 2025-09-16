Sénégal: Inondation - Kaolack sous contrôle, d'autres villes restent sur le qui-vive

Les services de l'État continuent leur mobilisation pour faire face aux inondations à travers le pays. Selon le dernier bulletin officiel publié par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la situation est maîtrisée dans plusieurs localités, bien que des défis persistent ailleurs.

Suite aux fortes précipitations qui ont impacté la capitale du Saloum, Kaolack, les autorités affirment que la situation est désormais sous contrôle. Les équipes de l'ONAS (Office national de l'assainissement du Sénégal) sont à pied d'oeuvre pour le curage des canalisations, comme l'indique le rapport. Au quartier Dialègne, les travaux sont finalisés, tandis qu'à Médina Baye, une opération a été momentanément interrompue par un bouchon. Le document mentionne également un incident sur le site de Ngagne Saer où une électropompe est tombée en panne. Pour y remédier, une motopompe de 150 m³/h a été rapidement déployée pour assurer la continuité de l'évacuation. Grâce à ces actions, aucune complication majeure n'a été signalée à Kaolack.

La gestion des eaux à Touba et Diourbel

Le bulletin officiel, diffusé par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations (DPGI), précise qu'une pluie modérée a été enregistrée à Touba sans perturber le travail de l'ONAS, qui se concentre sur la sécurisation des bassins, comme celui de Pofdy. Les eaux sont redirigées entre les bassins de Keur Niang et Nguélémou vers Keur Kabb pour accroître la marge de sécurité des déversoirs.

À Diourbel, les pluies ont rendu une partie du marché et la rue Ngolomit impraticables. À Pikine, plus précisément à Keur Cheikh, plusieurs flaques d'eau persistent. Pour y faire face, l'ONAS a mis à la disposition du préfet des camions afin de pomper l'eau des zones inondées, selon le bulletin. Le rapport souligne également l'efficacité des stations de pompage de Roukou Bou Séw et Ngolomit, sans lesquelles la situation aurait été bien plus critique.

Le département de Mbour également touché

Le document note que le département de Mbour a connu de fortes averses le 15 septembre. À Mbour même, les eaux ont été évacuées dans les quartiers dotés d'un réseau d'assainissement. Cependant, plusieurs points bas restent inondés dans des secteurs sans infrastructures. La situation est particulièrement difficile à Joal, comme le rapporte la même source.