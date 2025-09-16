Togo: Report de l'élection des maires

16 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

L'élection des maires et adjoints dans les 117 communes du Togo, initialement prévue du 17 au 19 septembre, n'aura finalement pas lieu aux dates annoncées.

Dans une note officielle publiée mardi, le ministère de l'Administration territoriale a confirmé le report de l'échéance à une date ultérieure.

Aucune précision n'a été apportée sur les raisons de ce report ni sur le nouveau calendrier.

Pour rappel, les élections locales se sont tenues le 17 juillet dernier, permettant de désigner les conseillers municipaux dans l'ensemble des communes du pays. L'élection des maires constitue donc une étape clé dans le processus de décentralisation et de mise en place des exécutifs communaux.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.