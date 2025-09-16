Maroc: Essaouira en passe de devenir la capitale de la musique électronique avec le MOGA Festival

Le MOGA Festival, prévu du 1er au 5 octobre prochain à Essaouira, est en passe de positionner cette ville au rang de capitale de la musique électronique, ont assuré les organisateurs.

Lors d'une conférence de presse tenue jeudi soir à Casablanca, consacrée à l'annonce de la programmation artistique de cet événement, ils ont indiqué que la Cité des Alizés rassemblera les passionnés d'électro du monde entier et les férus de voyages et d'expériences inédites.

Ils ont dévoilé à cette occasion le programme de MOGA OFF (1-2 octobre) qui transformera la ville en scène à ciel ouvert, entre musique, arts, sport et bien-être, affirmant l'ancrage du MOGA dans son territoire d'origine.

Plus de trente rendez-vous animeront ainsi des lieux publics comme la Place Moulay Hassan qui accueillera le concert d'ouverture avec à l'affiche des artistes marocains et sénégalais ou encore la Sqala avec au menu une soirée électro en plein air, dans un décor historique et emblématique d'Essaouira, qui fusionne traditions locales et musiques électroniques.

Pendant deux jours, le MOGA OFF propose plus de 30 activités : ateliers, performances, talks, balades et expériences immersives, danse, fabrication de guembri, slam, yoga, surf... autant de moments créatifs et participatifs qui investissent ruelles, cafés, plages et monuments.

Huit collectifs électroS marocains investiront les meilleurs spots de la ville pour offrir des performances gratuites et accessibles à tous, garantissant une programmation riche, immersive et résolument électro.

Le OFF ouvre ainsi la voie au MOGA IN, qui se tiendra du 3 au 5 octobre, avec la participation de plus de 70 artistes nationaux et internationaux.

Dans une déclaration à la MAP, Matthieu Corosine, co-fondateur du MOGA Festival, a affirmé que cet événement est non seulement un rendez-vous musical mais aussi une invitation à des expériences immersives et au partage des cultures.

"MOGA, c'est bien plus qu'un festival : c'est une invitation au voyage, à travers une scénographie unique, une identité visuelle inspirée de l'Atlantique et du patrimoine marocain, et des artistes qui portent haut les couleurs du Royaume", a-t-il dit, avant d'ajouter qu'Essaouira deviendra pendant les cinq jours de la vie du festival la capitale de la musique électronique.

Pour sa part, Abdeslam Alaoui, co-fondateur et directeur artistique du festival, a relevé que cette édition symbolisera la maturité de cet événement devenu au fil des ans incontournable, notant que les organisateurs ont sélectionné les artistes participants en veillant à respecter un certain équilibre entre les musiciens nationaux et internationaux.

Il a aussi tenu à souligner que le souci majeur des organisateurs est de préserver l'âme de ce festival, sa diversité ainsi que son enracinement dans la culture marocaine.

Pour les organisateurs, l'année 2025 est une année clé pour MOGA, plus marocain et plus international que jamais.

"Cette année, MOGA a brillé au-delà des frontières : après Caparica au Portugal et une première édition à Cadix, en Espagne, le festival revient chez lui, en terre souirie, avec une ambition forte: célébrer ses racines marocaines tout en s'ouvrant au monde", soutiennent-ils, avant d'assurer que les plus grands noms de la scène internationale rejoignent cette édition exceptionnelle: Bedouin, Moblack, Folamour, Bonobo, Patrick Mason et bien d'autres, et feront vibrer les plages et les ruelles mythiques de la Cité des Alizés.