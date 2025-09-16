Maroc: Arrivée à Doha de SAR le Prince Moulay Rachid pour représenter SM le Roi au sommet arabo-islamique d'urgence

SAR le Prince Moulay Rachid est arrivé, lundi à Doha, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du sommet arabo-islamique d'urgence qu'abrite l'Etat du Qatar.

A son arrivée à l'aéroport international Hamad, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Cheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hassan Al Thani, vice-Premier ministre et ministre d'Etat aux Affaires de la Défense du Qatar.

SAR le Prince Moulay Rachid a été également salué par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Doha, Mohamed Setri, ainsi que par les membres de l'ambassade du Maroc au Qatar.

A rappeler que les travaux de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en prélude du Sommet arabo-islamique d'urgence consacré à l'examen de l'attaque israélienne contre l'Etat du Qatar ont débuté dimanche à Doha, avec la participation du Maroc

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Maroc est représenté à cette réunion par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

La délégation marocaine à cette réunion comprend notamment l'ambassadeur du Maroc en Egypte et Représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali et l'ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.

A l'ordre du jour de cette réunion préparatoire figurent l'examen de l'attaque israélienne contre l'Etat du Qatar et le projet de la déclaration qui sera soumise au Sommet arabo-islamique d'urgence.