Maroc: Le Président de la République centrafricaine salue le leadership africain 'éclairé et exemplaire' de SM le Roi

Le Président de la République centrafricaine, S.E. Professeur Faustin-Archange Touadéra, a salué, dimanche à Casablanca, "la conduite éclairée et le leadership exemplaire" de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur d'une Afrique solidaire et prospère.

Dans une allocution prononcée à l'occasion de l'ouverture de la Table Ronde d'Investissement consacrée au financement du Plan National de Développement (PND) 2024-2028 de la République centrafricaine, tenu les 14 et 15 septembre dans la capitale économique, M. Touadéra a exprimé sa "gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dont la vision d'une Afrique solidaire et prospère se caractérise aujourd'hui par l'accueil généreux" réservé à ce conclave.

"Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée et le leadership exemplaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a bien voulu accueillir cette rencontre vitale pour le peuple centrafricain", a-t-il indiqué.

M. Touadéra a affirmé que "le peuple marocain symbolise par sa résilience admirable et son engagement soutenu, l'idéal de paix, de stabilité et de prospérité", se félicitant de "l'excellence des relations d'amitié et de coopération" entre Rabat et Bangui.

Il a rappelé que la République centrafricaine, "après des décennies de conflits et de fragilités, mais aussi de résilience", s'est résolument engagée sur la voie de la reconstruction et du développement durable.

Située au coeur du continent africain, la RCA, a soutenu le Chef d'Etat, est une "terre de promesses et d'opportunités, riche en ressources et stratégiquement positionnée sur le plan géographique". Le PND 2024-2028, élaboré par son gouvernement, constituera durant les cinq prochaines années "le cadre de conception, de référence et de mise en oeuvre des politiques publiques destinées à améliorer les conditions de vie de la population centrafricaine", a-t-il ajouté.

La cérémonie d'ouverture de cette table ronde a été marquée par des allocutions notamment de la ministre de l'Economie et des Finances, Mme Nadia Fettah, ainsi que de représentants de la Banque arabe pour le développement en Afrique, de la Commission européenne, du Groupe de la Banque africaine de développement, du Système des Nations Unies et de la Société financière internationale (IFC).

Ont également pris part à cette cérémonie le ministre du Transport et de la Logistique, M. Abdessamad Kayouh, la ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Mme Amal El Fallah Seghrouchni, l'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, M. Omar Hilale, l'ambassadeur, directeur général de l'Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), M. Khalid Safir, ainsi que plusieurs responsables issus du secteur public et du secteur privé.