Maroc: Botola Pro D1 - 'Le Clasico' Raja Casablanca/AS FAR, tête d'affiche de la 2ème journée

Les regards seront rivés, mercredi, vers le Complexe sportif Mohammed V, qui abritera le "Clasico" entre le Raja de Casablanca et l'AS FAR, un match en tête d'affiche de la 2e journée de la Botola Pro D1 de football.

Ce face à face aura un caractère spécial, compte tenu du début de saison réussi du Raja de Casablanca et de l'AS FAR, qui se sont imposés lors de la première journée, respectivement face au FUS de Rabat (2-0) et à l'Union Yacoub El Mansour (2-0), leur permettant de se côtoyer en première place du classement avec trois points, aux côtés de la Renaissance de Berkane, du Wydad de Casablanca et du Maghreb de Fès.

Dans les autres rencontres de la deuxième journée, la Renaissance de Berkane sera l'hôte du Kawkab de Marrakech, qui a débuté sa saison par une défaite face au Wydad par 1 but à 0.

Le Wydad sera, lui, en déplacement à Rabat pour affronter l'Union Yacoub El Mansour au stade Olympique, pour confirmer sa bonne entame de lasaison, tandis que l'équipe rbatie devra surmonter son premier revers.

Le Hassania d'Agadir, après un match nul (1-1) face à l'Ittihad de Tanger en première journée, recevra le Maghreb de Fès, avec l'ambition de signer sa première victoire de la saison.

L'Ittihad de Tanger devait croiser le fer, lundi, avec l'Olympic de Safi, tandis que le COD Meknès accueillera, samedi, le FUS de Rabat (18h00).

La Renaissance de Zemamra recevra son voisin le Difaâ d'El Jadida, dimanche au stade Ahmed Choukri (16h00), tandis que l'Union de Touarga accueillera l'Olympique de Dcheira le même jour, au stade 18 Novembre à Khemisset (18h00).

Ci-après le programme de la 2e journée :

Mardi 16 septembre

(20h00) Kawkab Marrakech - Renaissance Berkane (stade El Harti à Marrakech)

Mercredi 17 septembre

(20h00) Raja Casablanca - AS FAR (Complexe sportif Mohammed V à Casablanca)

Vendredi 19 septembre

(20h00) Union Yacoub El Mansour - Wydad Casablanca (stade Olympique à Rabat)

Samedi 20 septembre

(18h00) COD Meknès - FUS Rabat (stade d'honneur à Meknès)

(20h00) Hassania Agadir - Maghreb Fès (Grand stade d'Agadir)

Dimanche 21 septembre

(16h00) Renaissance Zemamra - Difaa El Jadida (stade Ahmed Choukri à Zemamra)

(18h00) Union Touarga - Olympique Dcheira (stade 18 Novembre à Khemisset).

A noter que le match Ittihad Tanger - Olympic Safi devait être disputé lundi.