Afrique: Coupe Davis - L'équipe du Maroc valide son billet pour les play-offs du Groupe Mondial I

16 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

La sélection marocaine de tennis s'est qualifiée pour les play-offs du Groupe Mondial I de la Coupe Davis de tennis, après sa victoire (4-1) face à son homologue sud-africaine, dans le cadre d'une confrontation comptant pour le Groupe mondial II, disputée samedi et dimanche à Pretoria.

Menant à l'issue de la première journée 2-0, les Marocains ont scellé le sort de ce duel, lors de la deuxième journée, après la victoire de Talal Baadi contre le Sud-Africain Connor Roig (6-3, 6-2).

Karim Bennani a, pour sa part, confirmé la large victoire des Nationaux en remportant sa rencontre contre Leo Matthysen (6-1, 6-2).

En match de double, joué dimanche, la paire marocaine composée de Yassine Dlimi et Younes Lalami Laaroussi a difficilement cédé contre le tandem Alec Beckley et Thando Longwe-Smit (7-6, 3-6, 7-6).

Samedi, le Maroc avait bien entamé la confrontation en menant par 2 à 0 à l'issue des deux premiers simples.

Les deux victoires du Maroc ont été l'oeuvre de Yassine Dlimi qui a pris le dessus sur Alec Beckley sur le score de 6-7, 7-6 et 6-2 et Taha Baadi tombeur de Marc Van Der Merwe (3-6, 6-1, 6-1).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.