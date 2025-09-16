Maroc: Ouverture à Rabat du Séminaire régional de la cybersécurité

Le Séminaire régional de la cybersécurité, initié sur Hautes Instructions Royales par la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information (DGSSI) de l'Administration de la Défense Nationale, s'est ouvert lundi à Rabat en présence de hauts responsables gouvernementaux, d'experts et d'acteurs des secteurs public et privé du Maroc, du monde arabe et de l'Afrique.

Placée sous le thème "L'avenir de la cybersécurité : la souveraineté numérique pour un développement économique durable", cette édition, qui se tient du 15 au 19 septembre, est une occasion de débattre des enjeux de la cyber-résilience à l'ère des technologies émergentes.

Au programme de cet événement figure une série de panels et de rencontres-débats sur des thématiques telles que l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, la souveraineté numérique, le développement durable et la coopération internationale.

Ce conclave régional vise à favoriser le partage des expériences, à renforcer la coopération entre les pays arabes et de la région dans le domaine de la cybersécurité et à identifier des mécanismes clairs pour lutter contre les cybermenaces et les cyberattaques.

Le Séminaire offre également une plateforme idéale aux hauts responsables des TIC et de la cybersécurité, des régions africaine et arabe et des pays de l'OCI, pour formuler des orientations et des plans stratégiques afin de faire face aux menaces émergentes qui pèsent sur le secteur de la cybersécurité à l'échelle mondiale et régionale.