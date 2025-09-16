Maroc: Casablanca - L'Ordre des experts-comptables lance la 6ème édition du Prix de la recherche

L'Ordre des experts-comptables a annoncé le lancement de la 6e édition du Prix de la recherche, à l'issue de la réunion de son comité scientifique, tenue jeudi à Casablanca.

Un communiqué de l'Ordre précise que cette édition sera présidée par Tarik El Malki, directeur général du Groupe ISCAE qui prend la tête d'un comité scientifique composé d'universitaires de renom ainsi que de professionnels issus du monde de l'économie et de la finance.

Selon la même source, le Prix de la recherche vise à encourager la recherche scientifique appliquée et à distinguer les travaux contribuant au développement des connaissances dans les domaines de la gouvernance, du management du risque, de la performance organisationnelle, du pilotage stratégique et des disciplines transversales de l'expertise comptable, telles que l'audit, le conseil juridique et fiscal, le conseil financier et comptable ou encore le conseil en organisation et en gestion.

Ce prix s'adresse aux chercheurs ayant soutenu, entre le 1er avril 2024 et le 31 octobre 2025, une thèse de doctorat, un mémoire d'expertise comptable ou un mémoire de master reconnu par le ministère de tutelle, précise le communiqué, ajoutant qu'il constitue une action citoyenne visant à valoriser le travail de recherche, à offrir une meilleure visibilité aux chercheurs et à contribuer à la réussite professionnelle des jeunes talents.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 28 novembre prochain, précise l'Ordre, qui réaffirme à travers ce prix son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation scientifique.