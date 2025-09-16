Maroc: Casablanca - L'Ordre des experts-comptables lance la 6ème édition du Prix de la recherche

16 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

L'Ordre des experts-comptables a annoncé le lancement de la 6e édition du Prix de la recherche, à l'issue de la réunion de son comité scientifique, tenue jeudi à Casablanca.

Un communiqué de l'Ordre précise que cette édition sera présidée par Tarik El Malki, directeur général du Groupe ISCAE qui prend la tête d'un comité scientifique composé d'universitaires de renom ainsi que de professionnels issus du monde de l'économie et de la finance.

Selon la même source, le Prix de la recherche vise à encourager la recherche scientifique appliquée et à distinguer les travaux contribuant au développement des connaissances dans les domaines de la gouvernance, du management du risque, de la performance organisationnelle, du pilotage stratégique et des disciplines transversales de l'expertise comptable, telles que l'audit, le conseil juridique et fiscal, le conseil financier et comptable ou encore le conseil en organisation et en gestion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce prix s'adresse aux chercheurs ayant soutenu, entre le 1er avril 2024 et le 31 octobre 2025, une thèse de doctorat, un mémoire d'expertise comptable ou un mémoire de master reconnu par le ministère de tutelle, précise le communiqué, ajoutant qu'il constitue une action citoyenne visant à valoriser le travail de recherche, à offrir une meilleure visibilité aux chercheurs et à contribuer à la réussite professionnelle des jeunes talents.

L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 28 novembre prochain, précise l'Ordre, qui réaffirme à travers ce prix son engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation scientifique.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.