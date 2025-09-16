Maroc: La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges sur une note positive, mardi, son principal indice, le MASI, se bonifiant de 0,43% à 19.694,05 points (pts).

Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,47% à 1.608,39 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, prenait 0,73% à 1.343,47 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, progressait de 0,2% à 1.960,6 pts.

Aux valeurs individuelles, LafargeHolcim Maroc (+4,68% à 1.989 DH), Auto Hall (+4,04% à 103 DH), Stokvis Nord Afrique (+2,56% à 134 DH), Delta Holding (+2,44% à 84 DH) et CMGP Group (+2,36% à 403 DH) réalisaient les meilleures performances, rapporte la MAP.

En revanche, Cartier Saada (-4,2% à 38,1 DH), Managem (-3,27% à 5.707 DH), Afric Industries (-1,18% à 332,05 DH), Aluminium du Maroc (-1,17% à 1.780 DH) et Med Paper (-1,1% à 32,5 DH) accusaient les plus forts replis.