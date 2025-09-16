Maroc: Bayt Achiir démarre sa nouvelle saison culturelle à Imilchil

Bayt Achiir (La Maison de la poésie) au Maroc a annoncé le démarrage de sa nouvelle saison culturelle le 18 septembre courant à l'occasion de l'édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes prévus à Bouzemou et à Imilchil (province de Midelt).

Ainsi, Bayt Achiir prévoit, en coopération avec l'Association Akhiam, l'organisation de la Tente de la poésie (Khaymat Achiir) qui sera ponctuée par une série d'activités culturelles, artistiques et éducatives tout au long du Festival et du Moussem.

Au programme de cet évènement culturel figurent des soirées poétiques avec la participation des poètes Rachid Mensoum, Bouaaza Sanaoui et Bassou Oujbour en sus de poètes locaux, fait savoir un communiqué des organisateurs.

Des ateliers et des compétitions de poésie sont également programmés au profit des élèves de la région, ainsi que des activités artistiques visant à promouvoir la musique amazighe en particulier l'art d'Ahidous.

Organisés en partenariat avec les communes territoriales de Bouzmou et d'Imilchil, le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes qui se tiennent cette année, du 18 au 20 septembre, sous le thème "Patrimoine authentique et tourisme durable au service du développement local", s'assignent pour objectifs de célébrer, de sauvegarder et de pérenniser les traditions locales et les coutumes du Grand Atlas.

Au programme du Moussem et du Festival figurent des soirées artistiques animées par des groupes folkloriques représentant plusieurs régions du Royaume, un salon des produits de l'artisanat et du terroir, des colloques scientifiques, ainsi que des compétitions sportives et des activités éducatives et de divertissement dédiées aux enfants et aux jeunes.

Organisée en coordination avec la préfecture de la province de Midelt et d'autres partenaires, cette manifestation à vocation sociale et culturelle se veut également un levier qui contribue à la dynamique économique locale, en offrant une plateforme d'échanges commerciaux entre les tribus locales.

Bouillon de culture

Théâtre

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé, l'ouverture des candidatures pour participer à la 25e édition du Festival national du théâtre, prévue du 14 au 21 novembre à Tétouan, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans un communiqué, le ministère indique que l'appel à candidature pour participer à la compétition officielle de cette édition, initiée en partenariat avec la préfecture de la province de Tétouan, concerne les oeuvres théâtrales réalisées par des troupes marocaines entre les 24e et 25e éditions du festival.

Les participants à la compétition officielle seront en lice pour le Prix national du théâtre qui comprend les catégories de l'écriture, la mise en scène, la scénographie, l'habillement et l'interprétation (femmes et hommes), en plus du Prix de l'espoir et du Grand Prix, ajoute la même source.

Les troupes de théâtre désirant participer au festival doivent déposer leurs dossiers de candidature auprès du service théâtre de la Direction des arts relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - département de la Culture, sis au 17 Avenue Michlifen, Agdal-Rabat, pendant la période du 15 septembre au 03 octobre (avant 16H).