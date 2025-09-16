Congo-Brazzaville: Compétitions interclubs de la CAF - L'AC Léopards et AS Otohô entrent en scène ce week-end

Les fauves du Niari recevront le 21 septembre, au stade Alphonse-Massamba-Débat de Brazzaville, le club mozambicain de Black Bulls en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. En Coupe africaine de la Confédération, l'AS Otoho fera le sens inverse puisqu'elle est attendue à Luanda, en Angola, pour y affronter le même jour le Primeiro de Agosto.

A la différence de l'AS Otohô, l'Athlétic club Léopards a débuté sa préparation très en retard. Pour une meilleure concentration, les Léopards affûtent leurs armes au Centre technique d'Ignié, à 45 km de Brazzaville, loin de Dolisie, leur base. L'absence des compétitions nationales constitue un vrai handicap puisque les entraînements ou encore les matches de préparation n'ont pas la même valeur que les rencontres à trois points. Mais à l'impossible nul n'est tenu. Les clubs congolais se contentent des matches d'entraînement pour répondre aux attentes d'un public aussi exigeant.

Les fauves du Niari n'ont pas eu des matches amicaux internationaux comme Otohô. Mais quelques matches amicaux tests livrés à Ignié ont donné les premières indications sur l'étendue du travail à faire avant le coup d'envoi du match aller du premier tour préliminaire. L'AC Léopards a respectivement battu le Club athlétique renaissance aiglons, 2-1, et AS Elbo, 5-2, puis a concédé une défaite face à l'Interclub.

« On a une équipe qui s'est créée autant d'occasions de buts. Malheureusement, le dernier geste à encore à corriger. Et défensivement, la compatibilité du bloc est encore à refaire », a commenté Cédric Nanitelamio, le nouveau entraîneur de l'AC Léopards sur la page facebook de l'équipe. Black Bulls est un adversaire connu du football congolais. Lors de la dernière saison, il avait éliminé l'AS Otohô au deuxième tour préliminaire de la Coupe de la confédération. Les Mozambicains l'avaient emporté à l'aller à Maputo,1-0, avant de concéder une défaite, 1-2, à Brazzaville.

Lors de la dernière saison, les Léopards ont été prématurément éliminés à cette même étape par les Algériens de CR Belouizdad. Les Congolais s'étaient inclinés 0-2 à domicile et 0-1 en terre algérienne. Le défi cette année est de taille et le discours de l'actuel entraîneur, « Lorsque le corps ne peut pas répondre au combat, il faudrait que la tête et le coeur le fassent », peut être un facteur déterminant.

L'As Otohô a livré, quant à elle, trois matches amicaux internationaux qui lui ont permis de s'imposer devant Manga sport du Gabon, 3-2, puis de faire un nul contre cette même équipe, 1-1, et contre les Aigles de la République démocratique du Congo, 0-0. Mais les inquiétudes ne manquent toujours pas comme en attaque où le départ d'Elie Andzouono a laissé un vide qu'il faille à tout prix combler.

Face à Primeiro, l'AS Otohô retrouve une vieille connaissance. Les deux équipes s'étaient affrontées lors de la saison 2018-2019 à cette même étape. Battue à Luanda, 2-4, AS Otohô avait éliminé les Angolais à Owando grâce à sa victoire 2-0. Lors de la dernière saison, les Congolais avaient éliminé l'autre club angolais, 15 de Agosto, à cette même étape en le dominant en aller et retour (2-0 et 2-1) . Une bonne série à entretenir. « Nous avons débuté les entraînements depuis trois mois mais ce n'est pas suffisant pour aller jouer un match aussi important contre Primeiro de Agosto », rappelait Kevin Ikouma, le secrétaire général de l'AS Otohô.

Mais quoi qu'il arrive, l'équipe angolaise a aussi des failles qu'il faudra exploiter.