Congo-Brazzaville: Distinction - Léon-Alfred Opimbat honoré par la Fondation Pro social inter-Etats

La Fondation Pro social inter-États a récemment remis solennellement le trophée "Mémoire et victoire sportive" à Léon-Alfred Opimbat, ancien ministre des Sports et de l'Education physique de la République du Congo, actuellement premier vice-président de l'Assemblée nationale.

A travers le trophée qui lui a été remis, la Fondation Pro social inter-Etats a salué le rôle déterminant et l'engagement exemplaire de Léon-Alfred Opimbat, alors ministre des Sports, notamment lors de l'organisation réussie et irréprochable de la 11e édition des Jeux africains, en septembre 2015 à Brazzaville. Cet événement inscrit dans l'histoire du sport africain a été marqué par une organisation sans faille et a contribué à hisser haut les couleurs du Congo.

Ainsi, le trophée "Mémoire et victoire sportive" témoigne la reconnaissance de la nation pour un homme, le ministre Léon-Alfred Opimbat dont l'héritage sportif est inestimable. Personne n'a oublié les nombreuses victoires des équipes nationales congolaises en compétitions africaines et internationales et aussi son engagement sans faille à l'encadrement de la jeunesse sportive congolaise.

En remettant le trophée au ministre Léon-Alfred Opimbat, Orcel Bayonga-Mbondza, représentant résident de la Fondation Pro social inter-États au Congo, a dit: « Ce trophée est un symbole de mémoire et de reconnaissance pour les grandes figures ayant marqué l'histoire du sport congolais et africain ».

À travers cette initiative, la Fondation Pro social inter-États réaffirme son engagement à promouvoir les valeurs d'excellence, de mémoire et de reconnaissance dans le domaine du sport et du développement social.