Congo-Brazzaville: Projet Relieef - Vingt-six millions FCFA en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes

Le projet Renforcer l'insertion par l'emploi et l'entrepreneuriat des femmes (Relieef) va financer quatre projets pilotes en République du Congo, pour un coût global de 26 000 000 FCFA. Sélectionnés à l'issue du vote d'un jury, ces projets portent sur la pisciculture, le numérique, la couture et la pré-collecte des déchets.

Le financement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la plateforme formation et insertion professionnelle (PFIP). Celui-ci vise à améliorer l'insertion professionnelle des jeunes, notamment des femmes, et à réduire des inégalités de genre.

« Nous avons mis à disposition un budget et avons demandé à chaque acteur de présenter un projet susceptible de dynamiser le consortium formation et emploi. Pour chaque action pilote, nous avons prévu 10 000 euros, soit 6 500 000 FCFA. L'idée ce n'est pas d'offrir un budget colossal pour peu d'impact, mais plutôt d'impacter via des actions concrètes. Tous les membres de la plateforme vont jouer leur partition dans l'exécution desdits projets », a déclaré la cheffe régionale de Relieef, Mariana Vallo Do Campo.

Satisfaite des résultats de l'atelier intitulé « Salon emploi pour les actions pilotes Refieef », Mariana Vallo Do Campo a souligné que ces projets pilotes sont un jalon important pour la PFIP au Congo. « On attend l'institutionnalisation de notre plateforme par le ministère de la Jeunesse, nous avançons dans le travail», a-t-elle assuré.

Le chef de projet numericel qui vise l'insertion de trente-cinq femmes dans les métiers du numérique, Ronnie Nsaffou-Batchi, s'est dit satisfait de la décision du jury. « Nous avons travaillé pendant longtemps sur ce projet. Sa sélection parmi les premiers à bénéficier d'un financement est une fierté », s'est-il réjoui.

Financé par l'Agence française de développement, Relieef est un projet régional présent dans quatre pays, à savoir le Congo, le Cameroun, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Il vise à accompagner la réduction des inégalités genres en matière de formation et d'insertion professionnelle chez les jeunes et les femmes ainsi qu' à favoriser l'insertion des femmes. Il est géré par deux organisations non gouvernementales (ONG), notamment Essor (Association de solidarité internationale) et IECD.

Précisons que la PFIP au Congo est composée de tous les acteurs de l'écosystème de la formation et insertion professionnelle que sont les institutions, les ONG, le ministère de la Jeunesse, le patronat et les entreprises.