Ile Maurice: Une table ronde pour promouvoir la parentalité responsable

Le mardi 9 septembre, la municipalité de Port-Louis a été le théâtre d'un événement essentiel où une table ronde organisée par l'ONG FAM : Fam An Mars, consacrée à la thématique «Façonner l'avenir par la parentalité responsable». Cette initiative s'inscrit dans une démarche collective visant à promouvoir le bien-être familial, l'égalité des genres et la cohésion sociale, en soulignant l'importance de la responsabilité parentale dans la construction d'une société plus résiliente et inclusive.

La rencontre a réuni, dans les locaux de la municipalité, une pléiade d'acteurs : responsables gouvernementaux, figures religieuses, leaders communautaires, représentants de la société civile, ainsi que des experts dans le domaine légal et de la santé. Parmi eux, le Ministre du Travail et des relations industrielles, Reza Uteem, la junior minister de la Santé, Anishta Babooram, l'Assistant Solicitor General, Sooraya Gareeboo, ainsi qu'Aneeta Ghoorah, Ombudsperson for Children, ont apporté leur soutien et leur expertise à cette initiative. L'événement a été présidé par Rama Ersapah.

Ce rassemblement témoigne de la volonté collective d'aborder les enjeux fondamentaux liés à l'épanouissement des familles, dans un contexte où la société doit faire face à des défis croissants en matière d'égalité, d'inclusion et de protection des droits des enfants.

La parole aux acteurs clés : un appel à la responsabilité collective

Lors de cet événement, Ruqayah Khayrattee, présidente de FAM, a prononcé un discours puissant soulignant le rôle central de la parentalité responsable dans la construction d'une société équilibrée. Elle a insisté sur l'importance d'un cadre législatif adapté pour soutenir le développement des familles, notamment en ce qui concerne les situations d'abandon d'enfants. La dirigeante a également proposé l'instauration d'ateliers obligatoires pour les futurs mariés et les nouveaux parents, afin d'éduquer et sensibiliser sur l'importance de la responsabilité parentale.

«Soutenir nos familles, c'est bâtir l'avenir de notre société», a-t-elle affirmé. Elle a souligné que la responsabilité parentale doit être partagée équitablement entre l'homme et la femme, tout en insistant sur le rôle crucial des femmes dans la sphère familiale et professionnelle. La nécessité de renforcer la protection des femmes dans le monde du travail a également été évoquée, notamment par la proposition de deux jours de repos consécutifs ou d'une semaine de quatre jours pour favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie familiale.

Le Ministre du Travail, Reza Uteem, a accueilli favorablement ces propositions, tout en précisant que leur mise en oeuvre nécessiterait une préparation minutieuse. «Ces idées sont pertinentes mais leur adoption doit s'accompagner d'un cadre législatif solide et d'une réflexion approfondie», a-t-il indiqué, évoquant les défis pratiques et législatifs à relever pour concrétiser ces mesures.

La protection des enfants en situation de handicap : un enjeu majeur

Ashveen Kutowaroo, président de Lucky Child, a également pris la parole pour souligner l'importance d'intensifier la protection des enfants en situation de handicap. Selon lui, une société véritablement inclusive doit garantir à chaque enfant, peu importent ses capacités, un environnement sécuritaire et épanouissant. «L'égalité et l'intégration doivent être au coeur de nos actions», a-t-il affirmé, appelant à un engagement collectif pour améliorer les conditions de vie de ces enfants vulnérables.

La recherche et la sensibilisation : des outils indispensables

Une intervention marquante lors de cette journée a été celle de Teesta Maulik, étudiante en médecine à l'Imperial College de Londres. En tant que stagiaire bénévole avec FAM, elle a présenté ses résultats sur l'impact de l'abandon familial sur le développement de l'enfant. Sa recherche a révélé que l'abandon peut avoir des effets dévastateurs sur la santé mentale, émotionnelle et physique des plus jeunes, soulignant l'urgence de renforcer les systèmes de soutien social et juridique.

Sa présentation a été suivie par l'intervention de Sooraya Gareeboo, qui a partagé une analyse du cadre juridique entourant l'abandon familial à Maurice. Elle a insisté sur la nécessité pour chaque citoyen de connaître ses droits et devoirs afin de mieux protéger les enfants vulnérables et prévenir les situations d'abandon.

L'événement a permis de réaffirmer l'engagement de tous les acteurs présents en faveur d'une société où la famille joue un rôle central dans la cohésion nationale. La journée s'est conclue sur un appel à l'action : encourager la collaboration entre décideurs politiques, leaders communautaires et citoyens afin de créer un environnement où chaque famille est valorisée, soutenue et renforcée.

Fam: une organisation engagée pour le bien-être familial

FAM : Fam An Mars, créée en 2023 dans le cadre de la Journée internationale de la femme, avec pour slogan #EmbraceEquity, poursuit une mission claire : autonomiser les femmes, promouvoir le bienêtre familial et réduire les inégalités entre les genres. En organisant cette table ronde, l'ONG renforce son engagement en faveur d'un avenir où chaque enfant et chaque famille peuvent prospérer dans un environnement respectueux de leurs droits