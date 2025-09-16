Ile Maurice: Transition énergétique et gestion des déchets - Priorités du pays à la COP30

Le Conseil des ministres a pris note vendredi de la formulation des Contributions déterminées au niveau national (CDN) 3.0 et des préparatifs pour la participation de Maurice à la 30e session de la Conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP30).

LA CDN 3.0 est un outil interactif, qui respecte une procédure définie par la COP30 et s'appuie sur des lignes directrices en matière de transparence. Ce processus qui pourra aider les pays comprend deux phases distinctes : l'élaboration d'une feuille de route destinée à évaluer la mise en oeuvre actuelle des CDN, en identifiant les lacunes, les défis et les opportunités, tout en présentant leurs recommandations essentielles pour la CDN 3.0.

Lors de la 7e réunion du comité directeur du Commonwealth Climate Finance Access Hub (CCFAH), le jeudi 11 septembre, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a insisté sur l'importance de transformer les Nationally Determined Contributions en projets concrets. Les priorités climatiques du gouvernement placeront le changement climatique au premier plan du programme de développement national de Maurice, le prochain CDN 3.0 se concentrant sur cinq domaines : la résilience climatique, la transition énergétique, la gestion des déchets, l'économie océanique et l'engagement des jeunes.

En 2016, Maurice s'était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30 % d'ici 2030 dans sa CDN initiale. Mais en juillet dernier, à une question du député Khushal Lobine, le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, avait déclaré à l'Assemblée nationale : «Nous sommes à moins de 18 % d'énergies renouvelables dans le mix électrique. L'objectif de 60 % d'ici 2030 n'est ni réaliste, ni atteignable dans sa forme actuelle.» Il avait également mentionné qu'une étude de préfaisabilité menée par une université basée au Danemark avait été soumise en décembre 2023 concernant les projets d'énergie éolienne offshore. Selon cette étude, un parc de 100 MW au nord de Maurice est faisable.

Maurice, qui accuse du retard dans ses engagements sur la production et l'utilisation des énergies vertes, a donc un besoin urgent d'augmenter sa production d'énergie verte. Investir dans les sources renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne et éventuellement houlomotrice (wave energy), peut apporter de nombreux avantages, notamment une réduction de la dépendance des combustibles fossiles importés, une amélioration de la sécurité énergétique et une diminution substantielle de l'empreinte carbone du pays.

Il faut savoir que les CDN sont des documents officiels qui détaillent les engagements climatiques des Parties ayant ratifié l'Accord de Paris de 2015. L'impact collectif de ces engagements joue un rôle crucial dans la lutte contre le changement climatique, tout en favorisant le développement durable et l'élimination de la pauvreté. Comme le stipule cet accord, les Parties sont légalement tenues de soumettre leurs CDN tous les cinq ans, dans le but de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2 °C et de s'efforcer à la maintenir en dessous de 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Pour rappel, la COP30 se tiendra à Belém, au Brésil, du 10 au 21 novembre. Les thèmes clés de la conférence comprendront le financement de la lutte contre le changement climatique, les solutions fondées sur la nature, le leadership autochtone et les mesures concrètes en matière de pertes et dommages. L'un des principaux points à l'ordre du jour sera le lancement de la Tropical Forest Forever Facility, un important fonds d'investissement destiné à soutenir la conservation des forêts.