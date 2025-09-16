Ile Maurice: Hommage aux Soeurs de Lorette à la cathédrale Saint-Louis

Le dimanche 14 septembre, la cathédrale Saint-Louis a vibré dans une ambiance de joie et de gratitude pour célébrer un anniversaire marquant : les 180 ans d'engagement des Soeurs de Lorette à Maurice. Une messe solennelle, présidée par Monseigneur Jean Michaël Durhône, évêque de Port-Louis, a rassemblé un public nombreux composé de religieux, enseignants, élèves et amis de la congrégation. L'occasion était également propice pour rendre hommage à ces femmes qui ont profondément marqué le paysage éducatif et spirituel de l'île.

La messe, qui a débuté à 14 h 30, a été un moment de recueillement et de festivité, célébrant 180 ans d'un héritage unique. En 1845, huit missionnaires irlandaises, envoyées par la fondatrice Mary Ward, ont débarqué à Maurice. Leur mission était claire : répondre à un besoin urgent en offrant une éducation de qualité aux jeunes filles, une tâche ambitieuse dans une société encore dominée par des coutumes conservatrices.

«Comme le Christ, se donnant pour l'humanité, ce même amour et élan missionnaire habitaient le coeur de ces soeurs», a souligné Monseigneur Durhône dans son homélie, rendant hommage à leur audace et leur dévouement. Ces premières religieuses ont inauguré une oeuvre qui allait se déployer sur tout le territoire mauricien. Dès leur arrivée, elles ont ouvert des écoles, à commencer par un pensionnat pour filles, puis ont progressivement créé des établissements qui seraient le fondement de l'éducation féminine à Maurice.

L'atmosphère de la messe était à la fois solennelle et joyeuse, empreinte de l'esprit festif de cette occasion exceptionnelle. Le cardinal Maurice Piat, présent, a aussi souligné la dimension spirituelle de l'événement, soulignant que la mission des Soeurs de Lorette dépasse largement le cadre de l'éducation, touchant également les coeurs à travers la prière, les retraites et l'accompagnement spirituel. La présence des religieuses actuelles, des anciens élèves et des collaborateurs a marqué un moment de communion et de partage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les élèves du Collège Lorette, vêtues de leur uniforme bleu à carreaux, ont apporté une touche vivante à la cérémonie en chantant dans la chorale. Leurs voix harmonieuses ont résonné dans la cathédrale, remplissant l'espace de la beauté et de l'espoir que cette congrégation continue d'offrir à la jeunesse mauricienne.

Ce n'est pas seulement le parcours des Soeurs de Lorette qui a été célébré, mais aussi l'impact profond de leur travail sur la société. Depuis leur arrivée, elles ont formé plus de 200 000 jeunes filles à travers leurs écoles réparties dans tout le pays, dont des établissements comme le Collège Lorette de Port-Louis, le Collège Lorette de Vacoas et bien d'autres. Elles ont également ouvert des centres de développement pour les jeunes en difficulté, des formations pour les femmes en situation précaire et des lieux de retraite spirituelle pour toute la communauté.

Mgr Jean Michaël Durhône, évêque de Port-Louis, présidant la messe du 180e anniversaire des Soeurs de Lorette.

L'un des moments les plus émouvants de la messe a été l'homélie de Mgr Durhône, qui a évoqué la révolution spirituelle et sociale que Mary Ward a initiée en prônant l'émancipation des femmes à travers l'éducation. «Il n'y a pas de différences entre les hommes et les femmes pour que les femmes ne puissent pas accomplir de grandes choses», a-t-il rappelé, une vision qui reste plus que jamais d'actualité à une époque où les Soeurs de Lorette continuent de militer pour l'égalité et l'autonomisation des femmes.

À travers cette célébration, c'est toute une communauté qui a rendu hommage à des décennies de travail assidu et d'amour pour l'éducation. L'ambiance dans la cathédrale reflétait cette gratitude partagée : les enseignants, les élèves et les anciens élèves présents ont témoigné de l'empreinte indélébile laissée par les Soeurs Lorette sur leur parcours de vie.

Les Soeurs de Lorette ne comptent pas se reposer sur leurs lauriers. En effet, à l'occasion de ce 180e anniversaire, elles ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur mission avec une énergie renouvelée. Le symposium éducatif prévu en octobre, ainsi que les projets sociaux en cours, illustrent bien leur volonté de continuer à servir la société mauricienne, tout en mettant un accent particulier sur l'éducation et la spiritualité. En cette fête de la Croix Glorieuse, Monseigneur Durhône a invité l'assemblée à s'inspirer de l'exemple des Soeurs de Lorette, vivant leur foi et leur mission avec humilité et dévouement. «Tant que je vis, j'ai confiance en la Croix», a-t-il conclu, rappelant que ce signe est non seulement un symbole de sacrifice, mais aussi un porteur d'espérance et de vie.

Alors que les Soeurs de Lorette s'apprêtent à entrer dans une nouvelle ère, l'esprit de Mary Ward continue de guider leur engagement envers l'éducation, la foi et la société. Les 180 ans passés à Maurice ne sont qu'une étape dans une aventure qui se poursuivra avec encore plus de ferveur et de succès.