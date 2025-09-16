Ile Maurice: De l'IA à la gamification - Enseigner avec les nouvelles technologies

Quels outils redéfinissent aujourd'hui l'enseignement supérieur à Maurice ?

Dans cet épisode de Next Move, Sahana Jafer s'entretient avec Vikram Gungah au sujet des plateformes digitales et des innovations qui transforment l'enseignement :

Des outils tech qui simplifient le travail académique 🗂️

ChatGPT et les assistants IA pour résumer et soutenir la recherche

Des agents IA qui renforcent l'efficacité en classe

Des stratégies de gamification pour réduire la triche et encourager un apprentissage authentique

Si vous êtes un universitaire ou un professionnel, cet épisode met en lumière les outils à connaître, leur application dans le contexte mauricien, ainsi que les défis qui les accompagnent.