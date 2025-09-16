Ile Maurice: Remise de prix régionale à Flacq

Le 6 septembre, la région de Flacq a célébré la réussite de jeunes leaders enthousiastes, lauréats du projet national National Leadership Engine (NLE). Organisée au centre de jeunesse de Flacq, la cérémonie a mis en lumière les talents et l'engagement de ces jeunes qui ont su relever des défis sociaux avec innovation et créativité. Les vainqueurs régionaux de Flacq sont de la Bandes des Roles : Roodrani Rajputtee, Leena Auckel Chakoury, Sayan Phurbow et Henna Coonjul.

Initié par le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC), le NLE vise à former et à encourager les jeunes leaders à s'impliquer activement dans leur communauté. Ce programme, présent dans plusieurs régions de l'île, a démontré une fois de plus son impact positif sur la jeunesse de Flacq. La soirée, empreinte d'une ambiance chaleureuse et dynamique, a récompensé les jeunes leaders ayant démontré un engagement exceptionnel tout au long de leur parcours. Ils ont non seulement suivi une formation rigoureuse, mais se sont aussi impliqués dans des projets communautaires novateurs.

Tyre 2 Treasure

Des initiatives touchant des domaines variés, de l'environnement à l'éducation, en passant par l'inclusion sociale, ont été présentées et saluées. Parmi les exemples concrets de ces projets, on peut citer des campagnes de sensibilisation à la protection de l'environnement, des initiatives pour promouvoir l'éducation des enfants défavorisés ou encore des programmes visant à intégrer les jeunes des communautés marginalisées. Ces projets, souvent élaborés et mis en oeuvre par les jeunes eux-mêmes, témoignent de leur capacité à identifier les besoins de leur communauté et à y apporter des solutions créatives. Leur participation au projet NLE a permis de développer des compétences essentielles pour l'avenir, telles que la créativité, le travail d'équipe et la résolution de problèmes.

Bandes Des Roles

La remise des prix a été l'occasion de mettre en avant les compétences et l'innovation des jeunes leaders. Des témoignages inspirants et des échanges entre les lauréats et les intervenants ont enrichi la soirée. Le succès de cette cérémonie reflète l'importance que le NPCC accorde à la formation des jeunes leaders et à leur contribution au progrès de la société. «Nous sommes convaincus que ces jeunes contribueront activement au développement socio-économique de notre nation», a déclaré le Mentor and Network Facilitator, Suryaprakash Hatchootah.

Ti Zardinier

2nd Runner Up: Team Heavy Roots (Moka) Au-delà de la reconnaissance formelle, la cérémonie a également permis de créer un espace de réseautage et d'échanges entre les jeunes leaders. Ces liens précieux faciliteront la collaboration future et la mise en oeuvre de projets encore plus ambitieux. L'organisation de cette cérémonie régionale à Flacq démontre l'engagement du NPCC à soutenir le développement des compétences et l'émergence de jeunes leaders dans les régions périphériques. Le projet NLE, avec son approche concrète et innovante, s'avère être un outil précieux pour l'avenir de la jeunesse.

Les gagnants.

L'équipe gagnante au niveau national est Feyaz Ecologik (hautes Plaines-Wilhems), suivie de Bandes des Roles (Flacq) et de l'équipe Heavy Roots (Moka).!