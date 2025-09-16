Addis Ababa — Les habitants de différentes parties de la région d'Amhara ont organisé des rassemblements publics pour exprimer leur joie et leur enthousiasme à l'occasion de l'inauguration du Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).

Rappelons que l'Éthiopie a inauguré la DIRD le 9 septembre 2025 en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et de dirigeants africains.

La GERD est entièrement financée par le public et le gouvernement éthiopiens, avec une unité et une détermination sans précédent du grand public.

S'exprimant lors du rassemblement public organisé aujourd'hui dans la ville de Bahir Dar pour célébrer la réalisation du GERD, l'administrateur en chef de la région Amhara, Arega Kebed, a déclaré que l'achèvement du GERD avec un financement national est un témoignage que la nation peut réaliser des mégaprojets extraordinaires avec l'unité multinationale à l'avenir.

Le GERD annonce la fin de la colère que les Éthiopiens ont endurée pendant des siècles et l'inévitabilité de la prospérité de l'Éthiopie, a-t-il déclaré.

Après l'inauguration du GERD, les Éthiopiens de différentes régions du pays célèbrent cette étape historique en tant qu'architecte, source de financement et unique propriétaire du barrage en organisant des rassemblements, en exprimant leur joie, leur enthousiasme et leur unité.

Le GERD est l'expression de la détermination, de la résilience et de la volonté collectives des Éthiopiens.

Situé sur la rivière Abay dans l'État régional de Benishangul-Gumuz, le barrage est le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique.