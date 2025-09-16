Ethiopie: La GERD démontre la capacité de la nation à développer des ressources par le biais de financements nationaux - L'administrateur en chef d'Amhara

16 Septembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Les habitants de différentes parties de la région d'Amhara ont organisé des rassemblements publics pour exprimer leur joie et leur enthousiasme à l'occasion de l'inauguration du Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD).

Rappelons que l'Éthiopie a inauguré la DIRD le 9 septembre 2025 en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et de dirigeants africains.

La GERD est entièrement financée par le public et le gouvernement éthiopiens, avec une unité et une détermination sans précédent du grand public.

S'exprimant lors du rassemblement public organisé aujourd'hui dans la ville de Bahir Dar pour célébrer la réalisation du GERD, l'administrateur en chef de la région Amhara, Arega Kebed, a déclaré que l'achèvement du GERD avec un financement national est un témoignage que la nation peut réaliser des mégaprojets extraordinaires avec l'unité multinationale à l'avenir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rappelons que l'Éthiopie a inauguré la DIRD le 9 septembre 2025 en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et de dirigeants africains.

Le GERD est entièrement financée par le public et le gouvernement éthiopiens, avec une unité et une détermination sans précédent du grand public.

S'exprimant lors du rassemblement public organisé aujourd'hui dans la ville de Bahir Dar pour célébrer la réalisation du GERD, l'administrateur en chef de la région Amhara, Arega Kebed, a déclaré que l'achèvement du GERD avec un financement national est un témoignage que la nation peut réaliser des mégaprojets extraordinaires avec l'unité multinationale à l'avenir.

Le GERD annonce la fin de la colère que les Éthiopiens ont endurée pendant des siècles et l'inévitabilité de la prospérité de l'Éthiopie, a-t-il déclaré.

Après l'inauguration du GERD, les Éthiopiens de différentes régions du pays célèbrent cette étape historique en tant qu'architecte, source de financement et unique propriétaire du barrage en organisant des rassemblements, en exprimant leur joie, leur enthousiasme et leur unité.

Le GERD est l'expression de la détermination, de la résilience et de la volonté collectives des Éthiopiens.

Situé sur la rivière Abay dans l'État régional de Benishangul-Gumuz, le barrage est le plus grand projet hydroélectrique d'Afrique.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.