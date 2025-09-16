Afrique de l'Ouest: La CEDEAO dévoile un cadre régional de protection sociale

Addis Ababa — La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a lancé un cadre régional de protection sociale et un plan opérationnel lors d'un atelier de sensibilisation et de diffusion à Abuja, au Nigeria.

Le plan vise à guider les États membres dans le renforcement et l'expansion des systèmes de protection sociale, l'amélioration de l'accès aux services essentiels et la promotion de l'inclusion sociale dans la région.

Le plan régional a été lancé par le département du développement humain et des affaires sociales de la Communauté, en collaboration avec des partenaires internationaux, notamment l'Organisation internationale du travail (OIT) et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Fatou Sow Sarr, commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la CEDEAO, a remercié les États membres et les partenaires pour leur soutien, soulignant que "la protection sociale est à la fois un droit de l'homme et une nécessité économique".

Selon la FAO, les engagements des gouvernements en matière de protection sociale restent limités en Afrique de l'Ouest, avec seulement 16 % de la population couverte par au moins une prestation. Les dépenses publiques en matière de protection sociale représentent en moyenne moins de 1 % du PIB.

Parmi les autres défis, citons l'accès limité à l'assurance sociale, les programmes et systèmes de santé sous-développés et les programmes de résilience insuffisants contre les chocs climatiques et les crises humanitaires.

Certains pays ont déjà pris des mesures pour résoudre ces problèmes. Le Nigeria a mis en place un programme numérique de transfert d'argent liquide qui bénéficie à plus de 5,5 millions de ménages, ainsi qu'un registre social national couvrant plus de 19,78 millions de ménages.

Le Sénégal s'est engagé à renforcer la protection sociale en augmentant les prestations et en élargissant le nombre de ménages concernés.

Avec l'adoption de ce cadre, la CEDEAO donne un élan aux Etats membres pour développer et renforcer leurs systèmes de protection sociale tout en améliorant la coordination intersectorielle, a déclaré M. Gouantoueu Robert Guei, Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.