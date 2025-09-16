Soudan: Président du Conseil de souveraineté de transition rencontre l'émir du Qatar

16 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a tenu une réunion bilatérale avec l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, en marge du Sommet arabo-islamique extraordinaire de Doha.

L'entretien a porté sur l'évolution des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre le Soudan et le Qatar.

Al-Burhan a informé l'émir du Qatar des derniers développements au Soudan, soulignant les liens historiques profonds entre les peuples soudanais et qatarien.

Pour sa part, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a réaffirmé le soutien du Qatar à l'unité, à la sécurité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Soudan, exprimant l'aspiration de son pays à contribuer à l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan dans les meilleurs délais.

