Soudan: Président du Conseil de souveraineté de transition rencontre l'émir du Qatar

Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, a tenu une réunion bilatérale avec l'émir de l'État du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, en marge du Sommet arabo-islamique extraordinaire de Doha.

L'entretien a porté sur l'évolution des relations bilatérales et les moyens de renforcer la coopération entre le Soudan et le Qatar.

Al-Burhan a informé l'émir du Qatar des derniers développements au Soudan, soulignant les liens historiques profonds entre les peuples soudanais et qatarien.

Pour sa part, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani a réaffirmé le soutien du Qatar à l'unité, à la sécurité, à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Soudan, exprimant l'aspiration de son pays à contribuer à l'instauration de la paix et de la stabilité au Soudan dans les meilleurs délais.