Sénégal: Ligue 2 - NGB se dote d'une nouvelle équipe dirigeante pour faire sa mue

Dakar — L'équipe de Niarry Tally, Grand-Dakar et Biscuiteries (NGB), évoluant en Ligue 2 sénégalaise, annonce avoir mis en place une nouvelle équipe dirigeante, avec l'ambition d'enclencher une "dynamique de refondation" de sa gouvernance devant lui permettre de répondre de "préparer sereinement l'avenir".

Dans un communiqué, le club avoir engagé, à la suite d'une assemblée générale tenue le 23 août dernier 2025, "une refondation de sa gouvernance afin de répondre aux défis actuels et de préparer sereinement l'avenir".

Sous l'impulsion de Mouhamed Djibril Wade, président de NGB, "une nouvelle équipe dirigeante a été installée, avec pour mission d'assurer la bonne gestion du club sur tous les plans, jusqu'à la prochaine assemblée générale élective prévue en septembre 2026", indique le communiqué.

"À l'issue de plusieurs concertations, et dans l'objectif de placer les hommes et les femmes qu'il faut à la place qu'il faut, une analyse approfondie du fonctionnement actuel et de ses limites a été menée", a ajouté le club évoluant en Ligue 2 depuis 2021.

Selon le communiqué, "l'étude des bonnes pratiques de clubs sénégalais comparables, ainsi que les échanges autour de la gouvernance, de la gestion financière, de la formation et du lien avec les supporters, ont permis [à NGB] de consolider les propositions faites dans un schéma d'organisation réaliste et efficace".

En appui à sa nouvelle gouvernance, une commission des sages a été mise en place afin de superviser et d'accompagner l'ensemble du travail de réorganisation, "dans un esprit de transparence, de collégialité et de continuité".

"NGB Niarry Tally réaffirme ainsi son engagement à bâtir une gouvernance moderne, performante et inclusive, au service du développement du football et de sa communauté", selon le communiqué.

Le texte précise que l'objectif "prioritaire" du club reste la montée en Ligue 1 dès cette saison, grâce à "une gestion rigoureuse", "une mobilisation collective" et "un engagement total" des joueurs, du staff et des supporters.

- Voici la nouvelle équipe dirigeante de NGB :