Sénégal: Championnats du monde d'athlétisme - Saly Sarr en finale du triple saut

Dakar — Saly Sarr s'est qualifiée mardi pour la finale du triple saut des Championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement à Tokyo, au Japon.

Elle a terminé quatrième des qualifications dans le groupe B, avec un saut de 14 mètres 21, s'adjugeant la septième meilleure marque de saut.

Les 12 meilleures sauteuses sont qualifiées pour la finale prévue jeudi à partir de 11heures 55.

Louis François Mendy a été lui éliminé par abandon lors des demi-finales du 110 mètres haies.

L'athlète sénégalais, aligné pour la troisième série des demi-finales, n'a pas terminé la course.

Le sprinteur Mamadou Fall Sarr, de son côté, n'a pas franchi le cap des séries du 100 m.

Il a terminé septième de sa course, samedi, avec un temps de 10 secondes 25. Cette série a été dominée par le Sud-Africain Gift Leotlela, en 9 secondes 87.

Un autre représentant sénégalais, Amath Faye, prendra part aux qualifications du saut en longueur, prévues mercredi.

Le Sénégal est représenté par quatre athlètes à ces Championnats du monde, sélectionnés grâce aux minimas requis ou à leur classement mondial.

L'édition 2025 des Mondiaux d'athlétisme se déroule au Stade national de Tokyo, du 13 au 21 septembre, avec la participation de plus de 2 000 athlètes.