Sénégal: Diourbel - Lancement d'une assistance financière au profit 2500 ménages

Diourbel — Le directeur général du Fonds de solidarité nationale (FSN), Baidy Niang, a procédé, mardi, au lancement officiel d'une initiative consistant à apporter une assistance financière à 2447 ménages de la région de Diourbel (centre) impactés par les inondations.

"Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte aux inondations confié au ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, 2447 ménages de la région de Diourbel vont recevoir une assistance financière de l'État pour cette première phase", a-t-il lors d'un point de presse.

Il a précisé que cette initiative concerne 27 ménages dans la commune de Diourbel, 21 à Mbacké et 2399 à Touba-Mosquée, pour plus de 461 millions de francs CFA.

Les ménages concernés recevront des transferts variant entre 200 000 et 300 000 francs CFA, via l'opérateur de mobile money Kpay, retenu cette année pour assurer cette opération, a-t-il ajouté.

Le DG du Fonds de solidarité nationale a par ailleurs annoncé la distribution prochaine de kits alimentaires aux populations vulnérables affectées par les inondations.

Le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, a salué "un geste salutaire du Fonds de solidarité nationale", appelant les autres partenaires à emboîter le pas pour soulager les sinistrés.

Il a par ailleurs annoncé la construction d'un second bassin à Keur Cheikh avec le génie militaire, d'une station de pompage à Roukou Bousew pour une évacuation rapide des eaux à partir du marché Ndoumbé Diop, dans la commune de Diourbel.