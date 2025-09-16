Afrique: Préliminaires Coupe CAF - Génération Foot à l'assaut des Ivoiriens de l'AFAD, dimanche au stade Lat Dior

Dakar — L'académie Génération foot (GF) accueille l'académie de football Amadou Diallo (AFAD) de Côte d'Ivoire, dimanche à partir de 18 heures, au stade Lat Dior de Thiès, en match comptant pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Vainqueurs de la Coupe du Sénégal devant le Jaraaf de Dakar, les académiciens de Déni Biram Ndao retrouvent cette année les compétition interclubs africaines.

Au stade Lat Dior, à domicile, ils auront à coeur de battre leurs adversaires et d'engranger une victoire qui pourrait leur ouvrir le chemin de la qualification pour le prochain tour.

GF a toutefois enregistré le départ de plusieurs de ses cadres, dont le défenseur Moustapha Diop et l'attaquant Abdoulaye Agne Ba. Ils ont rejoint Metz (élite française), partenaire du club.

Les "Grenats" ont renforcé leur effectif avec l'enrôlement de plusieurs joueurs évoluant dans des clubs amateurs et centres de formation sénégalais, dont Mouhamed Sarr Diakhaté, attaquant du Don Bosco de Tambacounda.

Ils ont aussi recruté deux autres attaquants sénégalais, à savoir Sadio Sadio (Agora) et François Thiara Boubane, transfuge de Yewou Etudes et Sports, sans compter le milieu Mouhameth Nazirou Guèye du même club.