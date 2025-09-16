Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello plaide pour une 'concertation nationale' après la validation de sa candidature

Le Conseil constitutionnel a rendu publique le 8 septembre 2025, la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle du 25 octobre 2025. Sur 60 dossiers déposés, seuls cinq ont été validés, parmi lesquels celui du Dr Ahoua Don Mello, ingénieur des Ponts et Chaussées, vice-président de l'Alliance internationale des Brics et militant du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI).

Dans une déclaration solennelle le mardi 16 septembre 2025, à Abidjan, le candidat a exprimé sa gratitude envers ses partisans, notamment les collecteurs de parrainages, les militants et les électeurs qui lui ont accordé leur soutien. « Grand merci à tous ceux qui ont permis de surmonter les nombreux pièges du processus de parrainage », a-t-il déclaré.

Le Dr Don Mello a toutefois déploré l'invalidation de plusieurs candidatures majeures, dont celles de l'ex-Président Laurent Gbagbo, président du Ppa-CI ; du président du Pdci-Rda, Tidjane Thiam ; de l'ancien Premier ministre Pascal Affi N'Guessan, président du Fpi, ainsi que d'autres figures politiques et indépendantes.

Une candidature placée sous le signe de la concertation

Partagé entre « la résignation » et « la bataille dans les urnes », Dr Ahoua Don Mello a confié symboliquement sa candidature à trois personnalités recalées : Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N'Guessan. Il a également appelé à une large concertation incluant la société civile, les jeunes, les paysans, les commerçants, les victimes des crises politiques successives ainsi que les prisonniers politiques. « Ma candidature est celle de tous les souverainistes et panafricanistes qui souhaitent une Côte d'Ivoire nouvelle dans une Afrique nouvelle », a-t-il affirmé.

Face à la perspective d'un quatrième mandat du Président sortant, Alassane Ouattara, le Dr Don Mello a estimé que le choix des Ivoiriens reposait sur deux voies : « l'affrontement hors des urnes ou la bataille dans les urnes ». Tout en reconnaissant les risques de fraude électorale, il a assuré disposer de solutions technologiques pour y faire face, rappelant son rôle dans la lutte contre la fraude lors des scrutins de 2000 et 2010.

Un appel à l'unité nationale

Concluant sa déclaration sur un ton solennel, le candidat a mis en garde contre une « Côte d'Ivoire enceinte d'une crise » et a exhorté à privilégier le dialogue, l'unité nationale et de nouveaux rapports équilibrés avec les puissances étrangères. « Plus que jamais, nous avons le devoir de bâtir ensemble notre destin commun », a-t-il lancé.