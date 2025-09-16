Cote d'Ivoire: Fonds commun de placement - Bni Gestion relance « Dynamic Savings »

Bni Gestion, filiale de la Banque nationale d'investissement (Bni), spécialisée dans la gestion d'actifs, a annoncé la relance officielle du Fonds commun de placement (Fcp) Dynamic Savings, dont la commercialisation avait été suspendue en 2017.

« Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique "Reconquête 2026" et marque une étape décisive dans la volonté de Bni Gestion de renforcer son rôle dans la dynamisation du marché financier ivoirien et régional », a déclaré Coulibaly Idrissa, directeur général de Bni Gestion, lors de la cérémonie de relance organisée dans l'après-midi du lundi 15 septembre 2025, au centre intégré de la Bni sis à Cocody.

Selon lui, revisité et enrichi avec des caractéristiques adaptées aux nouvelles exigences réglementaires ainsi qu'aux réalités économiques et conjoncturelles actuelles, le retour du Fcp Dynamic Savings sur le marché vient compléter et diversifier la gamme de produits de placement proposée par Bni Gestion.

« Grâce à une gouvernance renforcée et à une gestion orientée vers la performance durable, ce produit vise à répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante, en quête de sécurité, de rendement et de durabilité », a-t-il ajouté.

Au cours de cet événement, la direction générale de Bni Gestion a présenté en détail les objectifs, innovations et perspectives liés à la relance du Fcp Dynamic Savings, symbole d'une nouvelle dynamique au service des investisseurs et de la croissance économique nationale.