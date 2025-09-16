Tunisie: Classes préparatoires - Un taux de couverture de 94,8 % pour les enfants de 5 ans

Le taux de couverture de l'année préparatoire pour les enfants de 5 ans a atteint 94,8 %, grâce aux efforts concertés des ministères de l'Éducation, de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, ainsi que du ministère des Affaires religieuses. C'est ce qu'a révélé Hajer Khitali, inspectrice générale au sein du ministère des Affaires religieuses.

Dans un entretien accordé à l'émission « Il se passe en Tunisie » sur la Radio Nationale ce mardi 16 septembre 2025, la responsable a expliqué que ces trois ministères ont pour objectif de cibler les zones reculées et de généraliser l'année préparatoire dans le cadre d'une stratégie nationale unifiée.

Elle a précisé que les efforts sont coordonnés entre les différentes entités concernées pour généraliser l'année préparatoire, tout en permettant à chaque structure de conserver sa spécificité. L'inspectrice a insisté sur le fait que les efforts se poursuivent pour améliorer ce taux, qu'elle juge déjà « très respectable ». L'objectif de cette généralisation est de renforcer les compétences des enfants tout en respectant leur stade de développement.

58 000 enfants dans les écoles coraniques (« Kouttab »)

Concernant la rentrée scolaire dans les « kouttab » (écoles coraniques traditionnelles), le nombre d'enfants inscrits avoisine les 58 000, répartis dans 2 143 établissements. Le nombre d'enseignants (« mouaddib ») est quasiment égal au nombre d'écoles, a déclaré Mme El Khatali.

L'inspectrice générale a souligné que le pourcentage d'enseignantes est beaucoup plus élevé que celui des hommes. Elle considère cela comme un point positif, car les enfants, à un âge précoce, bénéficient d'une approche pédagogique enrichie d'une dimension maternelle.

Programme de l'année préparatoire et des classes pré-scolaires

Hajer Khitali a clarifié que le programme de l'année préparatoire pour les enfants de 5 ans est élaboré conjointement par les ministères précités, chaque entité gardant ses propres spécificités.

Elle a ajouté que les classes pré-scolaires pour les enfants de 4 ans sont soumises à un guide spécifique préparé par le ministère des Affaires religieuses, appelé « Guide de l'éducation dans les Kouttab ».