Tunisie: Seoul - Le ministre de la Santé Mustapha Ferjani discute des opportunités de coopération avec son homologue sud-coréenne

Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, a rencontré ce mardi son homologue sud-coréenne, Jeong Eun-kyeong, ministre de la Santé et des Affaires sociales. Cette rencontre a eu lieu en marge de sa participation à la 4ème édition du Sommet mondial de la biotechnologie, qui se tiendra le 17 septembre à Séoul, la capitale de la Corée du Sud.

Selon un communiqué du ministère, cette réunion a été l'occasion de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le secteur de la santé. Plusieurs sujets et projets futurs ont été abordés, notamment :

Le développement du système de santé et de l'hôpital numérique.

L'essor de la chirurgie robotique et de l'intelligence artificielle en médecine.

La médecine de précision et la télémédecine.

Les deux parties ont également discuté de l'échange de compétences médicales et d'ingénieurs entre les deux pays, ainsi que de la coopération dans le domaine des industries pharmaceutiques et biologiques.

Le ministre a souligné que cette visite reflète la vision de la Tunisie d'utiliser la technologie au service de la santé des citoyens et de mettre en oeuvre des projets avancés pour renforcer la coopération bilatérale dans un avenir proche.