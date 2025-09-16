Tunisie: Banque Centrale - Forte hausse du recours aux traites fin juin 2025

Selon des données publiées mardi par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) concernant la compensation, une forte augmentation a été constatée dans le nombre de lettres de change utilisées. Cette hausse atteint 155 %, avec 2,1 millions de lettres de change pour une valeur totale de près de 25,6 milliards de dinars. En parallèle, le nombre de chèques a chuté de 66,8 % (4 millions de chèques), pour une valeur de 27,6 milliards de dinars, comme l'indique le bulletin « Les paiements en chiffres ».

La valeur des virements bancaires a également augmenté de 9,7 % (18,5 millions d'opérations), atteignant 37,6 milliards de dinars.

Par ailleurs, plus de 77,7 millions d'opérations ont été effectuées avec des cartes bancaires en Tunisie au cours du premier semestre 2025, pour un montant total de 13,8 milliards de dinars. Il est à noter que 38 % de ces opérations étaient des paiements, soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période en 2024. Le reste, 62 %, concernait principalement des retraits d'argent aux distributeurs automatiques.

L'institution émettrice a également souligné que le nombre de cartes bancaires émises en Tunisie a augmenté de 5,3 %, pour atteindre 5 782 000 cartes. Par contre, le nombre de distributeurs automatiques a légèrement diminué de 0,5 %, pour se stabiliser à 3 289 appareils.

En ce qui concerne les paiements électroniques et l'utilisation de terminaux de paiement, leur nombre a respectivement progressé de 20,8 % (8,4 millions d'opérations) et de 16 % (21,3 millions d'opérations) au cours du premier semestre 2025.

Les sites marchands actifs sont restés stables, avec une faible augmentation de 0,1 %, pour un total de 1 127 sites par rapport au premier semestre 2024. Le nombre de terminaux de paiement a quant à lui augmenté de 3,6 %, pour atteindre 40 600 appareils.

La Banque Centrale a rapporté que 4,2 millions de transactions ont été effectuées via téléphone portable au cours des six premiers mois de 2025 (pour une valeur totale d'environ 1,3 milliard de dinars). Parmi ces transactions, 59,4 % étaient des paiements et 33 % des virements.

Enfin, l'article révèle que plusieurs projets sont en cours, notamment la révision du système national de compensation, le passage à la norme SWIFT MX et l'intégration de E-Houwiya dans la plateforme de paiement intelligent.