Tunisie: Une rentrée scolaire facilitée pour 600 enfants grâce à l'initiative de Selecta

Fidèle à son rôle de marque citoyenne et engagée, Selecta a choisi encore une fois de transformer la rentrée scolaire en un moment de joie et de partage pour les 600 enfants de trois écoles des gouvernorats de Béja, Jendouba et Siliana.

Comme « Une rentrée magique », la marque a organisé un spectacle festif et offert en cadeaux des cartables garnis de cahiers aux élèves de trois écoles primaires. Cet événement vise à soutenir les familles, alléger le poids de la rentrée et offrir aux enfants une rentrée pleine de rêves, de couleurs et d'enthousiasme.

« Chez Selecta, nous croyons que chaque enfant mérite de commencer l'année scolaire avec le sourire et les outils nécessaires pour réussir. En tant que marque leader sur le marché du cahier, il est de notre responsabilité de contribuer à l'éducation et au bien-être des générations futures », a déclaré la directrice de communication.

Au-delà du don de fournitures scolaires, cette action reflète l'engagement de Selecta à promouvoir l'égalité des chances et à insuffler une dose de magie dans le quotidien des enfants, tout en renforçant son rôle de partenaire privilégié de l'éducation en Tunisie ainsi que sa volonté de rester proche des familles tunisiennes.

