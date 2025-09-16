Tunisie: Opération Mandić - Renforcement de la coopération Tuniso-Serbe le domaine de la culture

Du 12 au 23 septembre 2025, l'hôtel El Mouradi Palace, situé à Port El Kantaoui - Hammam Sousse, accueille la 42e édition de l'opération Mandić, un événement artistique international de grande envergure, placé cette année sous le thème « Méditerranée ».

Pendant près de deux semaines, l'établissement se transforme en véritable carrefour culturel, réunissant des artistes-peintres de renommée internationale venus de Serbie, du Monténégro et d'ailleurs. Parmi eux : Ivica Arandjus, Momcilo Macanovic, Masnikovic Danica, Djurovic Zeljko, Konstantin Kacev, Vemic Miomir, Alina Osipova, Krulj Zoran, Popadic Ljubo et Ivana Živić.

Leurs oeuvres rendent hommage à la richesse et à la diversité des identités méditerranéennes, offrant au public tunisien une expérience immersive de découverte et de dialogue artistique.

Un vernissage marqué par la présence d'invités de prestige

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le vernissage officiel s'est tenu le lundi 15 septembre 2025 au soir, dans la salle de congrès de l'hôtel, en présence de : S.E. Mme Dijana Ivancic, ambassadrice de Serbie en Tunisie, M. Anis Shili, directeur central commercial et marketing de la chaîne El Mouradi, et d'un large public passionné d'art, venu à la rencontre des artistes et de leurs oeuvres.

Dans son allocution, Mme Dijana Ivancic a souligné l'importance de cet événement dans le renforcement des liens culturels entre la Serbie et la Tunisie : « J'ai le grand honneur d'être parmi vous ce soir à l'occasion de l'ouverture de l'exposition de la Colonie artistique serbe Kolut Mandić.

Je suis particulièrement heureuse d'y assister alors que la Serbie célèbre aujourd'hui la Journée de l'unité, de la liberté et du drapeau national -- une date hautement symbolique qui commémore la percée du front de Thessalonique, le 15 septembre 1918, lors de la Première Guerre mondiale.

Depuis 25 ans, la colonie artistique Kolut Mandić expose des oeuvres de peintres académiciens de Serbie, ainsi que du Monténégro et de la Macédoine du Nord. Après des expositions organisées en Espagne et en Égypte, je me réjouis que cette 42e édition ait lieu en Tunisie, sous le signe de la Méditerranée.

Cette belle initiative illustre la volonté commune de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des arts et de la culture, dans l'esprit d'une amitié traditionnelle et sincère entre nos deux pays. L'art est une langue universelle qui dépasse les frontières et rapproche les peuples, quelles que soient leur langue, leur culture ou leur religion. »