Tunisie: Le Village d'enfants SOS autorisé à collecter des fonds pour les enfants palestiniens

L'association tunisienne SOS Villages d'Enfants a annoncé ce mardi 16 septembre 2025 que la présidence du gouvernement lui a accordé une autorisation de collecte de dons auprès du public en faveur des villages d'enfants de Palestine.

Cette collecte, qui s'étendra sur trois mois consécutifs jusqu'au 10 décembre 2025, a pour objectif de récolter 50 millions de dinars (environ 15 millions d'euros) d'aides financières, selon le communiqué de l'association.

Ce soutien s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale et internationale intitulée « Sauvez les enfants de Palestine », lancée par l'association tunisienne SOS Villages d'Enfants pour protéger les enfants de Gaza des horreurs de la guerre, de la famine et de l'anéantissement.

L'association considère la réponse positive des autorités tunisiennes comme un « message de confiance » dans son action sociale et humanitaire en faveur de l'enfance en Tunisie, et une reconnaissance de son rôle humanitaire à l'échelle internationale, partout où les enfants sont menacés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'association a précisé que le montant visé a été fixé en fonction des besoins identifiés par l'association palestinienne SOS Villages d'Enfants, qui a récemment adressé une demande officielle à l'association tunisienne pour prendre en charge 120 000 enfants privés de soutien.