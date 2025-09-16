Tunisie: Arrêt de la prolongation des contrats CIVP - Les raisons expliquées par le DG de l'Agence de l'emploi

Aujourd'hui, mardi 16 septembre 2025, Hatem Dahman, directeur général de l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant, s'est exprimé sur les raisons de l'arrêt de la prolongation des Contrats d'Initiation à la Vie Professionnelle (CIVP), à compter du 1er octobre prochain.

Invité de l'émission « Youm Saïd » sur les ondes de la Radio Nationale, Dahman a expliqué qu'une évaluation a montré qu'une période de stage d'un an est suffisante pour acquérir les compétences et l'expérience nécessaires.

Il a ajouté que 80% des bureaux de l'emploi ont confirmé que la deuxième année de ce contrat n'a aucun impact sur l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi.

Le directeur de l'Agence de l'emploi a souligné que l'objectif principal de ce contrat est d'intégrer les jeunes, d'améliorer leur taux d'employabilité et de leur offrir des opportunités d'emploi stables.

Il a insisté sur la nécessité pour les programmes de l'État de s'aligner sur la récente réforme du Code du Travail, qui vise à éliminer le travail précaire et à limiter les stages à une durée maximale de six mois. De ce fait, l'Agence ne peut plus continuer à prolonger les stages pour une période de deux ans.

Hatem Dahman a enfin précisé qu'un demandeur d'emploi peut toujours bénéficier d'un CIVP pour une durée totale de 24 mois, à condition que ce soit dans plusieurs entreprises différentes. La nouvelle mesure interdit simplement la prolongation du contrat au sein d'une seule et même entreprise.