Tunisie: L'hôtellerie tunisienne en deuil - Décès de Radhouane Ben Salah ancien Président de la FTH

16 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le secteur hôtelier et touristique tunisien a perdu l'une de ses plus grandes figures aujourd'hui, avec le décès de Radhouane Ben Salah. Ancien président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH), il a laissé une empreinte indélébile dans le secteur du tourisme.

À la tête de la FTH à deux reprises, de 1996 à 2002 puis de 2011 à 2017, Radhouane Ben Salah s'est distingué par son engagement sans faille et son intégrité. Il a oeuvré sans relâche pour défendre les intérêts des hôteliers, notamment durant les crises qui ont secoué le secteur. Sa détermination et son dévouement ont été essentiels pour maintenir le cap dans les moments difficiles.

Respecté par ses pairs et l'ensemble de la profession, il a marqué de son empreinte les annales du tourisme tunisien. Ses convictions et sa vision resteront une source d'inspiration pour tous ceux qui travaillent à l'avenir de cette industrie.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.