Tunisie: L'hôtellerie tunisienne en deuil - Décès de Radhouane Ben Salah ancien Président de la FTH

Le secteur hôtelier et touristique tunisien a perdu l'une de ses plus grandes figures aujourd'hui, avec le décès de Radhouane Ben Salah. Ancien président de la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH), il a laissé une empreinte indélébile dans le secteur du tourisme.

À la tête de la FTH à deux reprises, de 1996 à 2002 puis de 2011 à 2017, Radhouane Ben Salah s'est distingué par son engagement sans faille et son intégrité. Il a oeuvré sans relâche pour défendre les intérêts des hôteliers, notamment durant les crises qui ont secoué le secteur. Sa détermination et son dévouement ont été essentiels pour maintenir le cap dans les moments difficiles.

Respecté par ses pairs et l'ensemble de la profession, il a marqué de son empreinte les annales du tourisme tunisien. Ses convictions et sa vision resteront une source d'inspiration pour tous ceux qui travaillent à l'avenir de cette industrie.