Tunisie: Ligue 1 - Championnat national (6e journée) - EST - Sortir la tête de l'eau

Alors qu'ils s'apprêtent à entamer leur aventure africaine ce dimanche, les "Sang et Or" accueilleront cet après-midi les Miniers de Métlaoui avec pour objectif de se retaper une santé avant de prendre la direction de Niamey.

Le dérapage de Maher Kanzari en plein direct à la télévision lors de la transmission du match, samedi, quand il s'en est pris violemment à son joueur, Chiheb Jebali, reflète la grosse pression qui pèse sur lui. Depuis des semaines déjà et avant-même le coup d'envoi de la saison, le coach "sang et or" est sujet de virulentes critiques sur les réseaux sociaux, doutant même de son aptitude à gérer une équipe de la trempe de l'Espérance.

Certes, l'ambiance lourde qui règne dans le sillage du club avec une demande insistante de faire des recrutements de valeur en pointe de l'attaque et dans l'axe central n'excusent pas les propos déplacés de Maher Kanzari, mais le constat est là : la pression excessive qui pèse sur l'équipe, entraîneur et joueurs, nuit déjà aux résultats de l'équipe en ce début de championnat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'entrée, l'Espérance a trébuché à Gabès. Malgré un jeu à sens unique avec une Espérance qui attaque et une formation gabésienne qui subit le jeu, Achref Jabri et ses camarades de l'attaque n'ont pas pu trouver la faille. Et ce n'est pas le résultat nul sur lequel s'est soldée la deuxième rencontre contre l'USM qui allait arranger les choses.

Calmer les esprits et retrouver la confiance...

Puis, il y a eu les deux victoires obtenues successivement contre la JSK et l'ASS. Des victoires censées alléger la pression sur les épaules des joueurs. Sauf que les critiques ont toujours fuité sur la Toile et ce qui devait arriver arriva: une défaite concédée au Bardo et les voix appelant au limogeage de Maher Kanzari se sont élevées de nouveau avant qu'un responsable "sang et or" ne réaffirme, dans une déclaration à l'agence TAP : "Il n'y a aucune raison pour se séparer de Kanzari et l'idée de changer le staff technique n'est pas à l'ordre du jour".

Un soutien venu à temps, certes, mais cela n'apaisera pas les tensions tant que la prestation de l'équipe ne s'améliore pas. Ceci dit, les défaillances constatées ne résident pas dans le staff technique, mais dans la qualité de l'attaque. Et à vrai dire, ni Achref Jabri qui connaît une baisse de forme, ni Ahmed Bouassida, un recrutement qui n'a même pas convaincu en championnat, qui allaient rassurer les supporters mécontents.

En attendant l'oiseau rare que devra amener Hamdi Meddeb avant la fin du mercato, il est impératif que les esprits se calment et que les joueurs rassurent tout à l'heure en alliant manière et résultat avant de prendre la direction de la capitale nigérienne, Niamey, où l'Espérance affrontera l'Association Sportive des Forces armées nigériennes en match aller comptant pour le premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

A Youssef Belaïli, Kouceila Boualia, Yan Sasse, Chiheb Jebali et Abdramane Konaté et Onuche Ogbelu de convaincre les supporters les plus sceptiques.