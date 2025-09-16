Tchad: La famille de Succès Masra sort du silence

Par Fernando Ndze Mbyah

Le 16 mai dernier à l’aube, l’opposant Succès Masra avait été arrêté dans sa résidence à Ndjamena. Il a été condamné le 9 août à 20 ans de prison ferme accompagné d’une amande d’un milliard de dommages et intérêts pour diffusion de message à caractère haineux, xénophobe, mais aussi complicité dans le massacre de Mandakao qui avait coûté la vie à un peu plus de quarante personnes deux jours avant son arrestation.

Le 16 septembre 2025 marque exactement quatre mois que l’ancien Premier ministre tchadien Succès Masra a perdu sa liberté. Sa condamnation continue d’inquiété les militants de son parti les Transformateurs, mais aussi sa famille.

D’après RFI, sa famille est sortie du silence. « Notre mère est prête à prendre la place de son fils en prison », a regretté sa sœur Chancelle Assyongar.

Pour elle, son frère aurait « été enlevé sans mandat d'arrêt et ensuite, il a été condamné alors qu'il n'y a aucun lien de causalité qui a été prouvé, démontré ».

S’exprimant au nom de toute la famille, elle a dans le temps dénoncé le fait que l’opposant tchadien n’a la possibilité de voir personne à l’exception de ses avocats.

« À son anniversaire, on a fait une demande pour que ma mère puisse se rendre sur place tout simplement pour couper un gâteau avec lui. Ça a été rejeté. Son médecin a demandé à ce que les analyses soient faites. Le gouvernement a refusé. Le but est vraiment de faire comprendre à n'importe qui, en tant que tchadien où tchadienne qui souhaiterait dénoncer les injustices, ce qu'il se passe aujourd'hui au Tchad, de dissuader tout simplement les gens ».

Face à ce qu’elle pourrait qualifier d’arrestation arbitraire et violation des droits fondamentaux, Chancelle Assyongar lance un appel à la communauté internationale en demandant à celle-ci de ne pas rester « passive » et qu'elle ne ferme « pas les yeux sur le cas de Succès Masra parce que ce n'est vraiment pas un cas qui est isolé ».

Pour rappel, Succès Masra a occupé le poste de Premier ministre de janvier à mai 2024, avant de se présenter à l’élection présidentielle du 6 mai 2024.

