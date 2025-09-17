Tchad: L'Assemblée pave la voie à une présidence à vie

16 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Au Tchad, l'Assemblée nationale a adopté, le 15 septembre, une révision constitutionnelle prolongeant le mandat présidentiel de cinq à sept ans, sans limite de renouvellement.

Selon Le Monde qui cite l'Afp, le projet, proposé par le Mouvement patriotique du salut (MPS), parti au pouvoir, a été voté par une écrasante majorité : 171 voix pour, une contre, aucune abstention. Il devra encore être validé par le Sénat, puis soumis à un vote final en Congrès le 13 octobre, nécessitant une majorité des trois cinquièmes.

Présentée comme une simple prise en considération, cette réforme modifie plusieurs articles de la Constitution adoptée en décembre 2023. Le président de la République y est désormais élu pour un mandat de sept ans, « rééligible » sans limitation précisée, contre un quinquennat renouvelable une fois auparavant.

Parmi les autres changements, la création d'un poste de vice-premier ministre, l'allongement du mandat des députés de cinq à six ans, et la levée de l'immunité des membres du gouvernement pour les crimes économiques commis dans l'exercice de leurs fonctions.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.