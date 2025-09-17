Sénégal: Île aux coquillages - Un site qui conquiert les touristes du Delta du Saloum

16 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME et Arame NDIAYE

Elle fait partie des endroits les plus prisés des touristes du Delta du Saloum, plus particulièrement à Toubacouta. L'île aux coquillages est une carte postale à elle seule. Son nom, elle la doit aux tonnes de coquillages qui ornent la superficie de l'île.

Les coquillages ne font qu'un avec le sol créant un beau contraste avec la mer. Il faut justement compter une quinzaine de minutes de balade en mer avant de le voir se dévoiler sous nos yeux. Entre les bolongs, cet îlot charme de par sa couleur immaculée.

Dans cet endroit inhabité, le visiteur se laisserait facilement tenter par la beauté du cadre et les fromagers et baobabs, témoin privilégié d'un autre temps. Un temps où cet îlot, chargé d'histoires, servait de lieu d'entraînement aux commandos sénégalais. Aujourd'hui, les arbres continuent de raconter non pas l'histoire de ces hommes de tenue, mais de celle des visiteurs qui y gravent leurs noms en lettres d'or.

« Nafizo 2025 », « Patrick », « IVe Compagnie », « SNF L'll », « WEG », « 152 RI (régiment d'infanterie) », « 125 RI » sont entre autres les inscriptions que nous pouvons lire dans ce lieu. « C'est un lieu très prisé par les touristes. Il est calme et reposant et ses coquillages lui donnent un charme intemporel », a fait savoir Aziz Barry, notre piroguier et guide.

