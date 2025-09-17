Afrique: Forum Russie-Afrique - Le Burkina Faso invité à la 2e conférence ministérielle

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur a reçu, lundi 15 septembre 2025, à son cabinet, les ambassadeurs de la Fédération de Russie, SEM Igor Martynov et de la République arabe d'Egypte SEM, Mohamed Zakaria Hussein El Ghazawy.

Ils sont tous les deux venus apporter l'invitation officielle conjointe des ministres des Affaires étrangères de la Russie, SEM Sergueï Lavrov et de la République arabe d'Egypte, SE Dr Badr Abdelaty à leur homologue burkinabè, à prendre part à la 2e conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, qui se tiendra en novembre 2025 au Caire.

La conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique se veut un cadre de coordination et de suivi des engagements pris par les chefs d'Etat et de gouvernement au cours du Sommet Russie-Afrique, conformément aux re-commandations du Sommet de Saint-Pétersbourg tenu en juillet 2024. Après la première rencontre en novembre 2024 à Sotchi, le 2e rendez-vous des ministres de la Russie et des Etats africains devra aussi apporter sa touche aux préparatifs du 3e Sommet Russie-Afrique qui aura lieu en 2026.

Reconnaissant à ses homologues russe et égyptien pour l'invitation, le ministre des Affaires étrangères, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a réaffirmé l'engagement des autorités burkinabè à travailler avec la Fédération de Russie, pour le renforcement des relations de coopération, aussi bien avec le Burkina Faso qu'avec les pays africains partenaires du Burkina Faso.