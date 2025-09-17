Sénégal: Plénière sur le Code des investissements, le Code des impôts et la RUTEL, jeudi

16 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les députés se retrouvent, jeudi, à l'Assemblée nationale pour examiner les projets de loi relatifs au Code des investissements, au Code général des impôts et à la redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), a appris l'APS de la direction de la communication de l'institution parlementaire.

Cette plénière, prévue à partir de 10 heures, fait suite à l'ouverture, lundi, de la deuxième session extraordinaire de l'institution parlementaire pour l'année 2025.

Les députés sont appelés à examiner trois projets de loi à caractère économique adoptés lors du dernier Conseil des ministres : le Code des Investissements, le Code général des impôts et la redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL).

Ces réformes, selon les autorités, visent à "moderniser et simplifier" le Code général des impôts, en élargissant l'assiette fiscale "sans augmenter les taux".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De même, avec le Code des investissements, il s'agit d'alléger les procédures et de les digitaliser afin d'attirer les investisseurs.

Enfin, le rétablissement de la redevance sur l'accès ou l'utilisation du réseau des télécommunications publiques (RUTEL), une mesure abrogée en 2012, devrait permettre à l'Etat d'engranger plusieurs milliards.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.