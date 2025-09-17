Nigeria: Ligue des champions - Ademola Lookman, un grand absent à Paris

L'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame, Ademola Lookman, devrait manquer le premier match de Ligue des champions de son équipe face au Paris SG mercredi (19h TU). Le Super Eagle a été mis de côté en raison de son insistance pour quitter le club cet été.

Vainqueur la saison passée pour la première fois de leur histoire, le Paris SG remet sa couronne en jeu. Son premier test sera face à une formation italienne amputée de son meilleur joueur : le Nigérian Ademola Lookman. Courtisé cet été par l'Inter Milan, le meilleur joueur africain en 2024 a séché l'entraînement pour forcer son transfert, et il n'a toujours pas joué pour les Bergamasques cette saison.

Interrogé avec la victoire des siens 4-1 contre Lecce sur la présence ou non d'Ademola Lookman dans le groupe face au PSG, le nouveau coach de l'Atalanta Ivan Juric est plutôt catégorique. « Je ne pense pas, c'est une situation inconfortable », a répondu Ivan Juric au sujet de la présence ou non de Lookman pour le match à Paris. « Il a beaucoup donné à l'Atalanta mais le club lui a aussi donné beaucoup. Nous avons besoin de joueurs qui sont prêts, qui veulent jouer pour le club et progresser. »

Il faut dire que les relations entre l'attaquant nigérian sont glaciales ces derniers mois. Après un exercice 2024-2025 abouti avec 20 buts au compteur, Lookman veut voir ailleurs, surtout que l'Inter lui fait les yeux doux. Mais l'Atalanta résiste. Ce qui n'est du gout du Nigérian qui n'hésite pas à se plaindre sur les réseaux sociaux.

Lookman avait déjà tenté de quitter l'Atalanta lors du précédent mercato estival, justement pour rejoindre le PSG a l'été 2024.

Le joueur de 27 ans a inscrit 52 buts en 117 rencontres pour l'Atalanta, avec notamment un triplé mémorable en finale de Ligue Europa en 2024, offrant au club de Bergame son premier titre européen.

Revenu à l'entraînement à la mi-août, l'ex-joueur du RB Leipzig s'est expliqué avec ses dirigeants sans toutefois trouver une issue favorable à cette brouille.

Sous contrat jusqu'en 2027. Ademola Lookman verra donc de loin son équipe affronter les champions d'Europe en titre. En attendant sa réhabilitation...