Madagascar: Innovation - Le pays lance l'UniPod

Madagascar fait un pas décisif vers l'économie de la connaissance.

Le gouvernement malgache, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a officialisé la création de l'University Innovation Pod (UniPod), un pôle universitaire d'innovation, destiné à stimuler la recherche scientifique, l'entrepreneuriat et le développement durable. L'UniPod, qui sera hébergé au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESUPRES), ambitionne de devenir un hub collaboratif où jeunes, chercheurs et entrepreneurs pourront concevoir, tester et développer des solutions adaptées aux réalités de Madagascar.

Perspectives

Cinq laboratoires y seront installés, couvrant les domaines stratégiques des énergies renouvelables, de l'intelligence artificielle et de la robotique, du transfert de technologies, de l'agroalimentaire ainsi que de la conception et du prototypage. Au-delà d'un simple espace d'expérimentation, l'initiative vise à favoriser l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, tout en encourageant des projets respectueux de l'environnement et inclusifs. L'UniPod s'inscrit dans une dynamique de transition vers une économie verte et bleue, répondant aux grands enjeux du développement durable.