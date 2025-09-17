Madagascar: Éco-création et nouveaux talents - Le rendez-vous Mode éthique revient pour la 3ème édition

Devenu au fil des années un rendez-vous incontournable, Mode éthique et durable revient pour une 3e édition.

Pour la 2e année consécutive, le programme est soutenu par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut français de Paris, dans le cadre de la stratégie pour l'exportation des industries culturelles et créatives à l'international. Il bénéficie également des partenariats et de l'expertise française d'Extend Business Consulting et de l'École nationale supérieure des Arts décoratifs (ENSAD) pour la formation des finalistes.

Toujours dans le cadre de l'accompagnement, un mentorat personnalisé est assuré par Juliana Anjavola, styliste malgache installée en France depuis près de 20 ans, elle-même issue d'un programme initié par l'IFM en 2004-2005.

Pour la première fois, l'Alliance française d'Antananarivo (AFT) s'associe pleinement au programme et accueillera plusieurs temps forts : un défilé, une rencontre professionnelle et trois jours de showroom.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif est de mettre en valeur et d'accompagner de nouveaux talents, afin de continuer à promouvoir l'éco-responsabilité dans une filière dont l'empreinte carbone reste particulièrement élevée.

Il s'agit également d'ouvrir le programme à l'international, en associant des structures françaises et réunionnaises de formation et de création, et de constituer, avec le soutien des partenaires, un véritable « vivier de compétences » pour révéler talents et savoir-faire.

Cette année, 11 créateurs ont été sélectionnés parmi 80 candidatures. Ils forment cinq trios inédits associant une figure emblématique de la conservation, un créateur de vêtements et un créateur d'accessoires.

Ils suivront une formation d'une centaine d'heures avant de présenter leurs réalisations originales, qui seront récompensées par plusieurs prix.

Comme chaque année, des partenaires locaux tels que le Groupement des entreprises franches et partenaires (GEFP), Made for a Woman ou encore ConserFashion renouvellent leur soutien.

Grâce à l'appui d'Air France et de l'IFM, les deux lauréats des catégories principales auront le privilège d'effectuer un voyage d'immersion et de découverte en France en 2026.

Les formations destinées aux finalistes se tiendront du 2 au 22 octobre prochain, en collaboration avec Extend Business Consulting et l'ENSAD.

Un atelier jeune public ainsi qu'une programmation cinéma autour de la mode sont prévus le samedi 18 octobre à l'IFM, tandis que des rencontres professionnelles se dérouleront le même jour à l'AFT.

La santé mentale dans la mode sera abordée lors d'un café-philo à l'IFM, le mercredi 22 octobre, autour du thème : « Le 80-57-85, est-ce vraiment obligatoire ? »

Spectacles et défilés - notamment ceux des finalistes - sont programmés les 24 et 25 octobre.

Le public pourra également admirer leurs créations de près au showroom installé à l'AFT du 27 au 29 octobre 2025.