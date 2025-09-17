Afrique: Le dollar chute à son plus bas niveau depuis quatre ans contre l'euro

Les marchés anticipent une baisse des taux de la Fed ce mercredi, tandis que les craintes sur la croissance américaine persistent

Le dollar américain s'est effondré ce mardi pour atteindre son niveau le plus bas en quatre ans face à l'euro, alors que les investisseurs anticipent avec certitude une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale lors de sa réunion de mercredi.

La devise européenne a grimpé de 0,8% pour s'établir à 1,1853 dollar, son plus haut niveau depuis septembre 2021. Dans le même temps, l'indice dollar, qui mesure la performance de la monnaie américaine contre un panier de six devises majeures, a chuté de 0,6% à 96,787 points, son point le plus bas depuis le 3 juillet dernier.

Cette pression vendeuse sur le dollar intervient après une période de stabilité relative ces derniers mois, qui faisait suite à une forte correction en début d'année. Les analystes attribuent cette nouvelle faiblesse à la convergence de plusieurs facteurs : la anticipation généralisée d'un assouplissement monétaire de la Fed, les appels répétés du président Trump pour une politique monétaire plus accommodante, et les récentes données décevantes sur le marché du travail.

« Les dernières statistiques emploi, qui montrent un ralentissement plus marqué que prévu, ont été l'élément déclencheur de cette mouvement de vente », explique Marie Dupont, stratégiste marchés chez Capital Finance. « Les investisseurs sont maintenant convaincus à 85% que la Fed baissera ses taux d'au moins 25 points de base mercredi. »

Les craintes sur la solidité de la croissance économique américaine continuent de peser sur la monnaie. Le marché du travail montre des signes évidents de faiblesse, tandis que les droits de douane sur les importations font grimper les prix des produits de consommation, créant un environnement de stagflation préoccupant.

La réunion de la Fed de mercredi est attendue avec une intensité particulière, les investisseurs espérant des indications claires sur la trajectoire future de la politique monétaire américaine.