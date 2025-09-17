Tchad: L'opposition vent debout avant le Congrès pour étudier la réforme constitutionnelle

Au Tchad, les parlementaires sont convoqués en Congrès ce mercredi pour étudier la révision constitutionnelle. Validé sans difficultés par le parti au pouvoir et ses alliés, ce texte, qui devait être une réforme « technique », génère finalement des changements structuraux et fondamentaux comme l'instauration d'un septennat, renouvelable sans limitation, pour le mandat présidentiel.

Lundi, les députés ont adopté le rapport de la Commission spéciale mise en place au sein de l'Assemblée nationale. Mais ce qui devait être une réforme « technique » de la Constitution modifie finalement une trentaine d'articles et engendre des changements fondamentaux.

Parmi eux, on retrouve par exemple le mandat présidentiel qui passe d'un quinquennat à un septennat renouvelable sans limitations.

Membre de la commission spéciale du Parlement chargée de procéder à cette révision, Malloum YoboïdéDjilaki, député et président du parti PDSA, dit avoir été surpris par l'ampleur du projet. Il fait partie des 16 députés qui ont boycotté le vote de lundi. « On ne nous a jamais fait savoir que c'est un certain nombre de dispositions de la Constitution qui devait être modifié. Ils ont parlé d'une révision technique. Mais quand nous avons commencé le travail, nous avons été surpris, car ce n'est pas une révision technique, mais une modification profonde de la Constitution dont il était question », raconte-t-il.

Même son de cloche du côté du sénateur Albert Pahimi Padacké, chef de file de l'opposition parlementaire. Selon lui, avec cette révision constitutionnelle, le Tchad « fait le choix de l'abandon de la voie démocratique ».

Le pouvoir semble vouloir aller trop vite.

Mais pour le porte-parole du MPS, le parti au pouvoir, tout est clair et pas de surprises. Il s'agit bien d'une révision « technique », défend-il. « Les politiciens qui disent qu'ils sont surpris c'est leur façon de voir les choses. Des juristes de haut vol se sont prononcés sur le document. Ils l'ont présenté à la commission technique et elle l'a validé, l'a soumis à la plénière qui l'a aussi validé. Je pense que c'est un processus normal. On attend maintenant la convocation du congrès », explique Abdel Nasser Garboa.

Les parlementaires des deux chambres sont convoqués en Congrès à partir de ce mercredi. L'adoption de la révision constitutionnelle, elle, est prévue le 13 octobre prochain.